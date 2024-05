La DGT confirma las peores noticias: esto es lo que te puede pasar si eres peatón y cruzas cuando el semáforo está en rojo

Algo que todo el mundo tiene claro es que un semáforo de rojo nos indica la prohibición del paso para peatones.

En la Dirección General de Tráfico consideran que los peatones son usuarios vulnerables de la red viaria de nuestro país, por lo que tiene bastante importancia el cumplir con las normas establecidas para ellos, puesto que de no respetarla aumentarán de forma importante los riesgos.

Debido a esto, los viandantes tienen una serie de precauciones cuando se transita por la carretera, como por ejemplo andar por el arcén izquierdo cuando sea una vía interurbana.

Por otra parte, bastantes peatones no saben que cuando se cruza un semáforo en color rojo, es una acción bastante peligrosa, lo que va a suponer una sanción que recoja la DGT.

¿Qué multa hay por cruzar en rojo cuando eres un peatón?

El Reglamento General de Circulación en el artículo 145 que «una luz roja no intermitente, como peatón inmóvil, indicando a los peatones que no tienen que comenzar a cruzar la calzada. Por todo ello no se permite pasar en ese momento en un paso de cebra.

En este sentido, en la DGT creen que es una infracción grave, lo que conllevará una sanción de doscientos euros, aunque vas a poder beneficiarte del descuento debido al pronto pago.

Eso sí, hay que tener claro que este tipo de multa no se suele producir por parte de los agentes de tráfico, especialmente en las ciudades.

¿Cuáles son las otras multas que interpone la DGT a los peatones?

Lo primero, aparece una sanción o multa para cruzar la calzada por fuera de un paso de cebra, que tiene una multa por valor de 100 euros, donde la misma cantidad que supone andar por las vías en las que se ha prohibido que los viandantes como las autovías o andar sin chaleco en las horas del día en las que no hay mucha luz o malas condiciones meteorológicas.

En otro sentido, la sanción más alta habla de no hacer un control de alcoholemia que puede ser de hasta 1.000 euros, puesto que los agentes lo pueden hacer cuando un viandante cometa una infracción o se vea implicado en un accidente.

¿Qué tiene que hacer un peatón cuando cruza un paso de cebra?

En la DGT dice que antes de tomar la decisión de cruzar una calle por un paso de peatones, es necesario mirar a los dos lados de la propia calzada y siempre una última vez a la izquierda, además, hay que esperar a que el coche se pare antes de comenzar a pasar por el paso de cebra.

¿Cuánto es el tiempo que va a tardar en llegar la multa al domicilio?

La DGT da como consejo el optar por la prudencia y cruzar siempre por los pasos de peatones que se establezcan antes que por las zonas que no estén habilitadas por todo ello.

Se recomienda también el hecho de no llevar auriculares o mirar el móvil, puesto que es un elemento de distracción.

Los colores de los semáforos

Las tonalidades rojas, amarillas y verdes han pasado a ser una parte importante en la regulación del tráfico en todo el planeta.

Elegir estos tonos no ha sido arbitraria, está basada en una serie de principios de percepción a nivel visual, y psicología humana para poder garantizar que haya seguridad en las carreteras.

El color rojo

Este color se eligió como el que sirve para indicar detención al poderse relacionar con la acción de frenado. Un color de lo más visible que sugiere una advertencia clara de detención.

El rojo se asocia con frecuencia con el peligro en multitud de contextos culturales, reforzando la efectividad como señal de parada en el semáforo.

Verde

Fue elegido de tal forma que representó la autorización para poder avanzar. Dicho color está asociado con la seguridad y el movimiento hacia adelante en multitud de culturas.

El verde se puede distinguir del rojo, lo que posibilita una identificación de la señal para avanzar cuando se encienda.

Amarillo

En 1920 se instaló el color amarillo para ser la transición entre el rojo y el verde. El propósito que tiene el hecho de indicar a los conductores que estén preparados para pararse.

El amarillo está asociado habitualmente con precaución y advertencia, lo que hace que sea ideal para la función de señalización intermedia.

Vamos con la interpretación de las luces en el semáforo y su significado:

Luz roja

Significa prohibido pasar. No se debe rebasar el semáforo o la línea de detención. Si están dentro o en el lado opuesto de una intersencción, los coches no deben internarse en la misma, ni en el caso de que exista rebasar la línea de detención que está antes de esta.

Luz ámbar

Indica que los conductores se tienen que detener, como lo deberían hacer ante una luz roja, salvo que estén tan próximos al semáforo que la detención brusca puede causar un riesgo para la seguridad.

Luz verde

Nos indica que es posible avanzar, salvo en situaciones de tráfico congestionado, donde cuando se siga adelante será posible la obstrucción del paso de otros conductores o peatones que crucen de forma perpendicular.