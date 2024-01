Deja de hacer esto con los intermitentes: te va a caer una multa histórica

En nuestro país hay muchas acciones que se penan en las carreteras. En la DGT se contemplan muchos supuestos en las normas que van a ser objeto de sanción en lo económico, aunque bastantes de ellas, incluso son desconocidas para buena parte de los conductores, otras sí que se puede decir que estarán presentes en la mente de los propios usuarios, caso de utilizar bien los intermitentes.

Los indicadores son una parte importante del vehículo

Cuando se habla de la importancia que tienen a nivel mecánico los indicadores, lo son por su gran valor en la Seguridad Vial, puesto que son de gran importancia para poder evitar accidentes.

Los intermitentes se tienen que accionar en diferentes situaciones en la carretera y de no hacerlo, es posible que acarree una multa económica, como sucede con las situaciones de mayor gravedad, un siniestro bastante peligroso entre varios coches que puedan encontrarse en la vía.

¿Cuándo se tienen que usar los intermitentes?

Todos los conductores tienen que ser conscientes de las situaciones en las que debemos encender los intermitentes del vehículo, aunque como bastantes de ellos no lo hacen, es de gran importancia hacerlo: se deben dar los indicadores de dirección siempre que hagamos un giro, un cambio de sentido, adelantar o incorporarse a la vía, además de a la hora de aparcar, cambiar de carril o que nos salgamos de una rotonda.

Las señales de adelantar mandan, hasta que la otra pueda anular el efecto Por todo ello, se deben dar los intermitentes antes de adelantar.

Son bastantes los conductores a los que se les suele olvidar la activación de las señales perceptivas en algunas de estas maniobras, y pese a que se piense que no ocurrirá nada, o que como mucho les va a poder caer la bronca de otro usuario, la verdad es que usar mal los intermitentes puede que traiga con ello una multa económica importante, algo que se la propia DGT recoge en la legislación vigente en nuestro país.

¿Cuánta es la multa por no dar los intermitentes?

En base a lo que dispone el Reglamento General de Circulación, la sanción o multa económico por no dar los indicadores de dirección en las maniobras que lo necesiten se multa con hasta 200 euros, la misma cantidad que se tiene que pagar en el caso de que se active en una situación en la que no se tiene que hacer, puesto que no pueden confundir a otros usuarios en la vía en la que no debería hacerse, ya que pueden confundir al resto de usuarios de la vía.

Consejos para usar los intermitentes

Los intermitentes se deben usar siempre, en especial cuando hay poca visibilidad o por la noche.

El que se activen algunos de los intermitentes no da derecho a tener prioridad del paso. Hay que respetar la conducción realizada por otros usuarios y no provocar situaciones en las que pueda haber peligro.

Tampoco debes activar los intermitentes mucho antes, puesto que es posible que confundas al resto de usuarios y conductores.

Para contar con una comodidad mayor, los coches actuales tienen una función de intermitencia con un único toque que hace que se mantenga encendido el intermitente por unos segundos.

Es bastante confortable si se usa en los desplazamientos laterales o en los cambios de carril, en especial cuando se viaja por carreteras con dos o más carriles por cada sentido.

No solo es esto, es que la normativa lo que hace es estipular que de no producirse en el momento adecuado en el que se tienen que accionar, la sanción económica a la que se pueda enfrentar el conductor puede ser de 80 euros.

Por todo esto, es necesario el que se haga un buen uso de los intermitentes en las carreteras, algo que no solo en un tema de seguridad, ahora también le va a afectar al bolsillo.

Conclusiones

Esperamos que una vez te hemos contado lo que no debes hacer con los intermitentes te haya quedado todo meridianamente claro, puesto que al final es importante tener todo bien pensado para que no haya decepciones al respecto.

Por este motivo, lo importante es siempre saber las normas que deben cumplirse y actuar de forma responsable, puesto que solo así tendremos la seguridad de que actuamos bien y de que no habrá problemas al respecto.

Si te pareció interesante este artículo no dudes en compartirlo con otros amigos, familiares y demás usuarios, puesto que seguro les va a ser de gran ayuda, puesto que así tendrán más claro qué es lo que deben hacer con sus intermitentes y lo que es más importante, lo que no deben hacer.

Así que ya sabes, ahora te toca aplicar lo que hemos comentado en estas líneas, siempre pensando que más allá de cumplir las normas es necesario ser consciente de lo beneficiosas que son para nuestra seguridad.