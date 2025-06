Conducir un coche automático: cómo hacerlo, trucos y cómo aprender

Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, el mundo del automovilismo se ha ido ajustando a los nuevos tiempos. En los últimos años, la fabricación del coche automático tuvo un crecimiento significativo y, hoy en día, casi todos los nuevos ejemplares suelen ser de esta índole. Sin embargo, hay usuarios que les cuesta dar el paso de adquirir uno de estos modelos por miedo a no saber conducirlo o tener poca soltura e inseguridad, pues ya sabemos que, en estos casos, el embrague desaparece para dar paso solamente al pedal del acelerador y del freno.

Cómo conducir un coche automático por primera ver

1. Familiarízate con los pedales

Derecho: acelerador (gas) Izquierdo: freno



Tal y como hemos recalcado líneas atrás, ¡no hay pedal de embrague!, por lo que será mucho más cómodo y sencillo conducir.

2. Ajusta todo antes de arrancar el vehículo

Ajusta el asiento para alcanzar cómodamente los pedales.

Coloca los espejos retrovisores (izquierdo, derecho y central).

Abrocha tu cinturón de seguridad de la forma adecuada.

3. Arranca el coche

Pisa el freno con el pie derecho.

Pon la llave en el contacto y arranca el coche (o pulsa el botón de arranque)

Mantén el pie en el freno.

4. Conoce la palanca de cambios

P (Park): Para estacionar, bloquea las ruedas. R (Reverse): Para marcha atrás. N (Neutral): Punto muerto, sin tracción. D (Drive): Para avanzar hacia adelante.



Para mover la palanca, en algunos casos, debes mantener el pie en el freno.

5. Comienza a conducir

Con el pie en el freno, cambia de P a D para avanzar o a R para retroceder.

Suelta el freno lentamente.

El coche empezará a moverse suavemente solo con soltar el freno.

Presiona suavemente el acelerador para aumentar la velocidad.

6. Frenar y detenerte

Para reducir la velocidad, simplemente suelta el acelerador y pisa el freno suavemente.

Para detenerte por completo, pisa el freno hasta que el coche se pare.

Si vas a detenerte por un tiempo largo, cambia a P.

¿Has recibido un mensaje SMS como el de abajo? No pinches, quieren tus datos bancarios. #DGT no reclama pagos de multas vía SMS ni por correo electrónico, solo notifica sanciones a través del correo postal o de la Dirección Electrónica Vial (#DEV). #NoPiques #smishing pic.twitter.com/Rdd8CECM3V — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) June 27, 2024

Cómo superar el miedo a conducir un coche automático

Familiarízate con el coche antes de conducir Practica en un lugar seguro y tranquilo Ve paso a paso, sin prisas Respira profundo y mantén la calma Haz ejercicios de visualización Pide acompañamiento Recuerda que es normal sentir miedo al principio Realiza clases con un profesional Haz pausas si te sientes presionado o agobiado

¿Es difícil conducir un coche automático?

En condiciones normales, la respuesta es no, no es más complicado conducir un coche automático. En general, ponerte al volante de uno de estos vehículos no es difícil, de hecho es mucho más fácil que uno de manual. ¿Por qué? Pues bien, a continuación os lo detallaremos.

Menos pedales: solo tienes acelerador y freno, no hay que usar embrague ni cambiar marchas manualmente.

solo tienes acelerador y freno, no hay que usar embrague ni cambiar marchas manualmente. Cambio de marchas automático: la caja de cambios hace todo el trabajo de cambiar las velocidades por ti.

la caja de cambios hace todo el trabajo de cambiar las velocidades por ti. Más cómodo en tráfico: no tienes que estar pendiente de usar el embrague en cada parada o arranque.

no tienes que estar pendiente de usar el embrague en cada parada o arranque. Fácil para principiantes: podrás concentrarte aún más en la carretera y las señales, olvidando completamente tener que cambiar de marchas.

Trucos para conducir un coche automático

Siempre pisa el freno antes de cambiar de marcha.

Usa solo dos pedales: derecha para acelerar, izquierda para frenar.

Suelta el freno suavemente para que el coche avance sin pisar acelerador.

No cambies a P o R mientras el coche está en movimiento.

Mantén ambas manos en el volante y mira siempre al frente.

En pendientes, usa el freno y el acelerador con suavidad para evitar que el coche se deslice.

Practica en un lugar tranquilo hasta que te sientas cómodo.

Se puede sacar el carnet de conducir con un coche automático

Gracias al crecimiento de la fabricación de coches automáticos, en los últimos años ha sido posible poder adquirir el carné de conducir con un coche automático. Eso sí, debes tener en cuenta que todas las autoescuelas no tienen esta opción, por lo que deberás buscar sin descanso hasta encontrar una de estas características. Además, en el examen práctica tampoco tendrás problema para realizarlo con un coche automático, pero deberás de tener en cuenta los siguientes aspectos.