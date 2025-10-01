Cómo cambiar la batería de un coche

El momento de intentar encender el coche y comprobar que no tiene batería es, sin duda alguna, de los capítulos más frustrantes en el mundo del motor. A partir de esta situación, algunos conductores optan por ponerse manos a la obra y cambiar el elemento con sus propias menos, pero otros, sin embargo, eligen llamar a una grúa para que le sustituyan la batería o llamar al mecánico de confianza para que le solucione el problema cuanto antes. Por ello, a continuación os vamos a detallar cómo se cambiar la batería del coche, su precio y posibles soluciones.

Cómo se cambia la batería del coche

En primer lugar, os explicaremos cómo se cambia la batería para intentar salir de dicho problema en carretera. El primer paso sería apagar el motor y asegurarnos que el vehículo en cuestión está en punto muerto o en ‘P’ si es automático. En segundo lugar, abriremos el capó, localizaremos la batería y desconectaremos el cable negativo, que en condiciones normales suele ser el negro, y luego el cable positivo o rojo.

Retiraremos la batería vieja, quitando cualquier tipo de soporte o elemento que la sujete y, en el mismo hueco, colocaremos la nueva en la misma posición. Es importante asegurarse de que todo está correctamente. Luego realizaremos el mismo procedimiento, es decir, conectar en primer lugar el cable positivo y luego el negativo, comprobar que está correctamente y cerraremos por último el capó y arrancaremos el vehículo.

Cuánto cuesta cambiar la batería del coche

Sustituir la batería de un vehículo suele tener un precio entre 80 y 200 euros, todo dependerá de la calidad de la misma, del vehículo que tengas y si lo realizas en un taller o en casa. Las baterías convencionales suelen ser mucho más económicas, por lo que son aconsejables en turismos, mientras que las que cuentan con Start-Stop o de alta gama pueden ser más caras. Si se acude a un taller, el precio suele incluir la batería, mano de obra y revisión.