Los coches con etiqueta C también están acabados. Adiós a entrar a estos sitios 

5 poblaciones de las 14 donde están activas, todavía no están aplicando en sus ZBE la restricción por las etiquetas medioambientales. En muchas de ellas antes ya también tenían restricciones al tráfico para los coches privados, como los que tienen las etiquetas C y B, a excepción de algunas.

Las poblaciones que aplican la prohibición de la circulación a los que carecen de etiqueta, distintivos B y C, CERO y ECO.

A Coruña

Existen 2 ZBE y se aplican a la totalidad de vehículos con independencia de la etiqueta DGT que tengan.

Pontevedra

Coincide con las anteriores áreas con los accesos restringidos y es aplicada en base a la zona en toda la ciudad. No discrimina tampoco por la etiqueta de la DGT.

La Línea de la Concepción (Cádiz)

La ZBE está limitada Parque Pª Sofía y es aplicad en todo el perímetro. No puede circular ningún vehículo.

Pamplona

La ZBE de esta ciudad era anterior también a la zona de acceso controlado y se aplica al casco antiguo de la ciudad. No puede circular ningún vehículo con independencia del distintivo de la DGT que tenga.

Rivas Vaciamadrid (Madrid)

La ciudad cercana a Madrid capital ha sido de las primeras que implantó su ZBEs. No discrimina a los vehículos por la etiqueta y se extiende a todos los vehículos

Las ZBE que restrictivas a los vehículos con las etiquetas B y C

Son solo dos ZBE de dos ciudades, además de las del veto total, las que restringen la circulación a los vehículos con distintivos B y C, además de los que no tienen etiqueta.

Madrid

En la ZBE Distrito Centro, el antiguo Madrid Central, los vehículos B y C tienen vetado el acceso salvo que aparquen en algunos de los aparcamientos que están autorizados en su perímetro. Los carentes de etiqueta tienen una prohibición total, salvo excepciones.

Córdoba

La ciudad andaluza tiene ZBE es la que antes se denominaba zona A.C.I.R.E. y ocupa todo el centro urbano.

Realmente, Córdoba carece todavía de normativa en concreto de ZBE. Sus restricciones son idénticas a las que solían aplicarse desde hace años.

No es posible que circulen vehículos con la etiqueta B y C, además de los que no tienen etiqueta, salvo los que aparquen en algunos de los aparcamientos autorizados en la zona. Todo ello no es aplicable a las motos, que pueden circular libremente.

Corren tiempos complicados para todos aquellos que tienen coches veteranos, por lo que los conductores van a tener que renovar sus vehículos si quieren seguir entrando en estas zonas.

Esperamos que desde la administración se tomen más medidas para hacer más fácil esta transición, pues no dejamos de ser unos de los países con mayor media de antigüedad del parque de vehículos (14 años de edad).