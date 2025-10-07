Citröen rompe el mercado de los SUV con el C5 Aircross: espacioso, elegante y a un precio asequible

El buque insignia de Citröen muda su piel. El C5 Aircross estrena un nuevo diseño mucho más aerodinámico y afilado. Se trata de un SUV C que aúna un gran equipamiento, múltiples opciones de motorización, gran amplitud gracias a un crecimiento de 16 centímetros de largo y cinco de ancho respecto a su predecesor y además con un precio más que accesible a partir de 27.690 euros.

La marca francesa lo da todo en un coche que parece un producto redondo a simple vista y que será un buen sucesor del modelo anterior que alcanzó las 560.000 unidades vendidas siendo uno de los más populares de su segmento. El C5 Aircross se ha modernizado y de lo lindo trayéndonos todo tipo de innovaciones tecnológicas y de seguridad, aunque lo más llamativo para sus potenciales compradores será al entrar una inmensa pantalla de 13 pulgadas en vertical que preside el salpicadero y que nos da una sensación de tremenda amplitud.

Comodidad por bandera

El coche nos transmite una sensación de enorme calidad interior destacando especialmente su insonorización, su cálida suspensión y su comportamiento noble. Aunque un capítulo aparte merecen los asientos Citroën Advanced Comfort. Traen 10 posiciones de ajuste eléctrico, función de calefacción, ventilación y masaje con cinco programas diferentes que se hacen sentir mucho con diferentes niveles de intensidad. Es como si es una sofá de lujo.

La posición de conducción, pese a ser algo elevada, nos da una gran perspectiva de toda la carretera y la sensación al volante es suave y agradable pese a que exteriormente pueda parecer un coche enorme. Lo condujimos por carreteras nacionales estrechas por la isla de Mallorca y en ningún momento dio la sensación de incomodidad.

Por otra parte, este coche es perfecto para la familia ofreciendo un espacio trasero más generoso para viajar hasta cinco adultos sin problemas. Además el maletero de 565 litros se complementa a la perfección para que las familias puedan disfrutar de viajes largo sin mayores complicaciones.

Un precio más que razonable

Quizá el gran punto fuerte de este coche sea un precio que vuelve a ser de los más competitivos del mercado. En Citröen parecen volver a tiempos prepandémicos con un precio de acceso de 27.690 euros con un coche con prestaciones magníficas.

Hablamos de un motor de gasolina turbo de tres cilindros y 1,2 l de nueva generación que desarrolla 136 caballos y que se combina con un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes de 12 CV (9 kW – pico 28 CV / 21 kW) alimentado por una batería de 0,9 kWh ubicada debajo del asiento del conductor. Te sacará una sonrisa que esta versión ya viene con la cotizada etiqueta ECO.

A partir de ahí, la gama sube en prestaciones siendo el tope el Citröen C5 Aircross con terminación business con un precio de 43.590 euros, aunque con ayudas podría ser bastante inferior. La gran diferencia de este modelo con el de acceso reside en que es 100% eléctrico y que nos brinda una potencia de 210 caballos eléctricos para 520 kilómetros de autonomía.

Citröen ha conseguido poner con este C5 Aircross el listón mucho más alto en cuanto a calidad-precio y prestaciones. Se trata de un coche familiar que es muy fácil de conducir, que tiene capacidad y que cuenta con unos acabados premium en un mercado cada vez más apretado en los márgenes por la irrupción de los fabricantes chinos. Los franceses han dado esta vez un golpe sobre la mesa.