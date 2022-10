Cierco (Iberia): «El sector de la aviación lleva años comprometido con la transición ecológica»

Juan Cierco, director Corporativo de Iberia, ha abordado los compromisos que está realizando desde hace años el sector de la aviación desde hace años para alcanzar la transición ecológica completa. Durante su intervención en la I Jornada OKMOVILIDAD organizada por OKDIARIO en la que se analizan temas como el transporte sostenible en las ciudades o la movilidad sostenible como generadora de empleo, Cierco ha hecho referencia a la necesidad de comunicación entre las aerolíneas y el Gobierno para no poner en riesgo el sector de la aviación.

«Si el sector privado no nos reunimos con el sector público y no hacemos esta transición de manera equilibrada, podemos poner en jaque la recuperación económica. Las aerolíneas tendremos que tomar las decisiones que sean para afrontar los cambios normativos, para seguir siendo sostenibles, también económicamente. Pero si las medidas desde Europa -y también las que tome el Gobierno- no se hacen de manera razonable y equilibrada, se puede poner en riesgo la aviación y los empleos de este sector» ha apostillado Cierco.

En referencia al nuevo impuesto que el Gobierno socialista quiere imponer al sector de la aviación, el director Corporativo de Iberia ha señalado que no sólo va a afectar a los precios de los billetes, también lastrará la inversión en innovación de las empresas. «Si nos gravan con una tasa que tenemos que abonar a las autoridades, no podemos destinarlos a la investigación. Pagando impuestos no se resuelven todos los problemas. Nosotros tenemos que innovar, invertir en combustible sostenible. Si parte de esas inversiones tenemos que dedicarlo al pago de tasas no podemos cambiar ni evolucionar» ha señalado.

En cuanto a la subida de precios de los billetes, Cierco ha señalado que se debe principalmente a que el precio del combustible se ha duplicado, y que aunque las empresas tienen cobertura para poder hacer frente a este encarecimiento, hay ocasiones en las que no que queda remedio trasladarlo al precio de los billetes. «Si a esto le añadimos las tasa del Gobierno, se podría acabar con la democratización de los vuelos, reduciendo la movilidad a los consumidores con rentas más altas» señala.

Asimismo, ha hecho especial hincapié en el hub de Madrid como motor de la economía. Para ello, una inversión por parte del Estado para unir las líneas férreas con los aeropuertos generaría no sólo un gran rédito económico en materia de empleo, sino también un a reducción de los viajes de corto radio y la correspondiente reducciones de las emisiones que esto supondría. «Un kilómetro más de carretera te lleva un kilómetro más lejos, una interconexión aeroportuaria te lleva al mundo entero» ha apostillado Cierco.

Por último, el director Corporativo de Iberia, ha manifestado la necesidad de un turista que invierta en la ciudad de destino, con una evolución del modelo turístico que se asemeje al otras ciudades como Londres o Paris. «No necesitamos turistas que lo paguen todo en origen. Necesitamos personas que vengan a los mejores restaurantes, a disfrutar de nuestros museos, y para ello es necesario una apuesta por la conectividad directa» ha señalado concluido.