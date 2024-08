Casi nadie la conoce, pero esta señal es la que más multas causa: la DGT se frota las manos

Las señales de tráfico desarrollan un papel importante en materia de seguridad vial de tal forma que lo que hacen es advertir sobre los grandes peligros, además de establecer prohibiciones y recomendando conductas al volante. Hay que conocerlas y tenerlas el respeto debido es importante para que así se eviten las multas y se pueda garantizar una conducción con la debida seguridad. El caso es que hay una en concreto que bastantes conductores van a desconocer y que, aunque pueda parecer paradójico, influye en una gran cantidad de sanciones: la señal de color naranja nos indica una serie de tramos de elevada concentración en cuanto accidentes. Desde el año 2016, un rectángulo anaranjado, menos visible y algo más reducido que los normales, lo que hace es advertir a los conductores sobre tramos de carretera que tienen grandes concentraciones de accidentes. La señal que puede acabar pasando inadvertida para muchas personas, es vital para la alerta sobre la presencia de radares móviles de velocidad en unos tramos en concreto. Si se ignora, lo que ocurre es que crece el riesgo de poder recibir una multa, poniendo en serio peligro la seguridad vial.

Consecuencias de desconocer la señal

Cuando no se conoce dicha señal de color naranja, esto puede ser de lo más costoso. Si se ingresa en un tramo que se marque como de elevada concentración de accidentes, hay que ser consciente de que los conductores deben tener especial cuidado y respetar de forma estricta los límites de velocidad. El que haya radares móviles en dichos tramos va a implicar que toda infracción se va a detectar y sancionar con el debido rigor. Las multas por exceso de velocidad van a variar dependiendo de la gravedad de la infracción y la clase de vía, pudiendo llegar a ser un delito contra la seguridad vial en los casos de mayor gravedad. Muchas de las multas de tráfico se relacionan con esto. Todos los avances a nivel tecnológico han hecho que se despliegue una red de radares y drones para la detección y sanción a los conductores que no van a respetar los límites establecidos. Las señales que indican que hay radares y muestran los límites de velocidad son muy conocidas por los conductores, pero la naranja todavía muchos no la conocen.

Los límites de velocidad y la importancia de respetarlos

Hay que ir a la velocidad máxima que dicten las normas, puesto que así se evitan las temidas multas y también aumenta nuestra seguridad. Esto tienes que tenerlo realmente en cuenta y darle la importancia que merece.

Así que ya sabes, no se te olvide esto y será fundamental para tener una mejor experiencia como conductor.

En cuanto al cartel naranja, como nos alerta sobre los tramos de peligro, termina actuando como una forma de recordar lo importante del mantenimiento de una velocidad con la debida prudencia y que se adaptará a las condiciones de la vía.

De cara a que mejore la seguridad en las carreteras y se reduzca la cantidad de sanciones, es fundamental que los conductores tengan buena información sobre las señales de tráfico, entre las que se incluirán las menos conocidas, como el cartel de color naranja y elevada concentración de accidentes.

Las campañas para la educación vial en nuestro país se enfocan en la difusión del conocimiento de los mismos y en que se conciencie a los conductores sobre la importancia del respeto de las normas de circulación.

Nos fiamos más de las señales que del GPS

Un 91% de los automovilistas que participaron en un estudio realizado por expertos en seguridad vial, dejaron claro que las señales de carácter vertical continúan siendo importantes para que se realice una conducción con la debida seguridad.

Por este motivo, el análisis realizado nos dice que la utilización generalizada por parte de los navegadores GPS, los mismos no han llegado a sustituir totalmente la funcionalidad que tienen las señalizaciones orientativas.

Así es como muchos conductores dicen que se centran en las señales en su mayoría respecto a las que facilita el navegador, mientras que el 32% le da más importancia a lo que dice el GPS.

Existe una división donde casi la mitad de los conductores ha reconocido que usan los navegadores mientras que conducen como guía para poder llegar al destino o que conozcan los límites de la velocidad de la vía, frente a otra serie de funciones como los avisos de tráfico y controles policiales o donde se ubican los radares.

Deseamos que os haya quedado todo esto claro, puesto que es un problema en muchos casos el que haya señales de tráfico que no se conocen y que muchas veces terminan provocando problemas y en no pocos casos multas.

Cuanta mayor información tengas, más complicado será que incurras en infracciones, así que ya sabes, toma buena nota de todo ello.