Así quedan los precios de los peajes en España: el más caro y el más barato

Los datos por parte del Ministerio de Transportes no dejan lugar a dudas, puesto que la red vial en nuestro país son de 26.459 kilómetros, de los que 11.684 van a ser solo autopistas y autovía, y únicamente 1.435 van a ser de pago.

El caso es que los peajes van a subir de precio para este 2024, donde estarán presentes en trece vías de este tipo en toda España, aunque el caso es que la cuantía que los conductores tienen que pagar cuando pasen por uno de ello es posible que varíe bastante entre uno y otro.

Usar aplicaciones para saber dónde se encuentran los peajes, es posible que sea de importante ayuda, pero muchos conductores la preocupación mayor que tienen al circular en una autopista o autovía de pago va a ser el dinero que tendrán que desembolsar.

Pensemos que no existe un precio único para todo el país, puesto que van a ser totalmente distintas y de dónde estés en el territorio español, más concretamente.

El peaje que cuesta más en las carreteras españolas está en la AP-68

Hay que tener en cuenta que la AP 68 es el punto de pago más caro de toda España. Se sitúa entre Bilbao y de Zaragoza. Pensemos que son casi 300 kilómetros y hay 21 peajes.

Para hacernos una idea, la distancia existente supone un pago de 35, 60 euros, el más caro de toda España, y esto era den 2023.

Un precio que subirá este año, por lo que todavía ascenderá el precio por recorrer esta vía.

Lo cierto es que parece un precio excesivo a todas luces y más para la economía española, pero también hay que pensar en ello, algo que también deberían valorarlo las empresas concesionarias que ponen estos precios tan elevados.

El caso es que el de la AP-68 es el más caro si hablamos del precio total, eso sí, tenemos en mente la relación entre el euro-kilómetro, el que cuesta más es el del famoso Túnel del Cadí que se encuentra en la autopista C-16, que une Barcelona y el Prepirineo catalán.

Si recorremos los 5 kilómetros que están excavados en la montaña, deberemos pagar 13,92 euros, los que va a suponer 2,7 euros por kilómetro.

¿Cuál es el peaje más económico de España?

La autopista en la que hay que pagar más económica de nuestro país es la AG-55 que se encarga de unir La Coruña con la población de Carballo, donde el recorrido de esta autopista de carácter autonómico es de algo más de dos euros de tarifa.

Pensemos que esta carretera, cuenta con un tramo que será totalmente gratuito, que no le va a afectar el que sea mayor la cuantía, puesto que los precios se van a congelar.

Todo esto hace que va a tener que seguir siendo, por lo tanto, el peaje más barato de todos.

Clave para pagar menos en los peajes

Siempre tenemos ganar de pagar lo mínimo posible en los peajes. En este sentido, el ingeniero Franck Saless ha analizado una serie de autopistas francesas, que son 3 multinacionales, por más de una década, y han explicado unas conclusiones en un programa de France TV.

Lo que se dedujo es que es posible pagar bastante menos en los peajes usando un método bastante fácil: salirse de la autopista y volver a entrar de forma inmediata usando las salidas.

La solución está en salir y entrar en la autopista más veces, puesto que el precio de los peajes no se calculará dependiendo de los kilómetros, si no respecto a entrar y salir, por lo que, si se hace dicha acción en varias ocasiones, al final el ahorro es posible puede acabar siendo importante a que no se haga, (sobre el 30%).

¿Qué tiempo se puede ahorrar?

Sales comentaba que en un trayecto que exista entre las ciudades de Nantes y Angers, lo que durará una hora, solo perdió dos minutos y llegó a ahorrar 1,20 euros del precio habitual de 9,80 euros.

La rebaja de precio puede acabar siendo de más importancia, puesto que los precios ascendieron en relación al año pasado.

Conclusiones

Una vez que has podido leer todo lo referente a los peajes que hemos comentado, lo cierto es que hay que mirar muy, pero que muy bien los peajes, puesto que a veces hay peajes que nos dan desagradables sorpresas por su carestía y pueden descuadrarnos el presupuesto, en especial cuando son más caros de lo que pensábamos.

Así que ya sabes, esperamos que te haya parecido interesante, y si es así, no dudes en compartir el contenido con otras personas a las que sepas que le pueda ser de interés, puesto que al final puede haber a familiares, amistades o compañeros de trabajo para los que pueda ser de gran interés el conocer más sobre los peajes.

No olvidemos que al final cuanta mayor información tengamos los usuarios, mejor va a ser para todos.