Los 3 mejores coches para comprar este año según un mecánico de la ITV

Muchas veces vemos como los usuarios dan vueltas y más vueltas antes de tomar la decisión de compra de un coche. Hablamos de una decisión de importancia, sin duda. Por este motivo, siempre es conveniente intentar optar por un coche que sea fiable y de los menores problemas posibles.

Si se quiere conocer un poco más sobre el tema, un buen profesional que nos puede ayudar es el mecánico de la ITV, el famoso Pedro Bastida, famoso en las redes sociales como @itvdeltiktok, el cual en una de sus publicaciones desveló que tres coches se compraría él en 2004.

Conociendo las claves

El famoso experto nos da una serie de aspectos importantes que justifiquen la decisión y cree que debe ser un modelo SUV, puesto que es lo que la mayoría de la gente demanda.

Debe ser híbrido también, puesto que las normas invitan a ello y en este sentido, lo mejor es optar por la hibridación media. Si hablamos del rango de precios, se encuentra entre 30.000 a 36.000 euros. Vamos con las tres opciones que le han parecido más interesantes.

Honda HR-V

Para él es un coche realmente atractivo y que en hibridación está a mayor nivel que los otros, aunque su motor sea el más pequeño de los otros, pero este sistema de hibridación va a compensar la escasez de cilindrada.

Mazda CX-5

Este vehículo, según él, si se mantiene bien, tenemos coche para bastante tiempo, puesto que dispone de magníficos acabados y un magnífico diseño.

Toyota Corolla Cross

Estamos ante otro buen coche para él, nuevo y de gran fiabilidad, como corresponde a la marca nipona.

Tres modelos japoneses

Si en Google ponemos en el buscador «marcas de coches más fiables», es bastante posible que aparezcan muchos resultados en los que se especifique cuáles son las compañías niponas de mayor fiabilidad.

Como es lógico, Toyota, Lexus, Honda, Subaru, Nissan, Mazda, Mitsubishi, son algunas de las empresas que van a encontrarse siempre en las primeras posiciones.

Entre ellas, merece la pena detenerse en Toyota y Lexus, puesto que se ha ganado merecidamente el que sea la marca que más repita en los primeros resultados.

No en vano, el portal iSeeCars, especializado en coches de ocasión, piensa que los cinco vehículos más fiables del mercado son Toyota.

¿Nos podemos fiar de esta clase de estudios?

Lo cierto es que la valoración de la fiabilidad de un vehículo no es algo fácil. No hay que olvidarse de que en los medios de comunicación especializados, los coches se prueban por cortos espacios de tiempo y cuando se hace por más tiempos, son las clásicas pruebas extensas de 100.000 kms. Hablamos de cifras en las que, salvo el mantenimiento, un vehículo no tendría que dar muchos problemas.

Respecto a todos estos temas, conviene no olvidar que el trabajo es parte de las asociaciones de defensa de usuarios y de otras clases de empresas que quieren colar sus nombres en los medios. Por todo ello adquiere gran importancia saber cómo se eligieron los nombres.

El caso particular de iSeeCars

La empresa iSeeCars dispone de base de datos propia que la ha heredado de forma directa de las ventas de vehículos de segunda mano. Tienen controlado el kilometraje de más de cuatro cientos millones de vehículos.

Lo que hacen es basar los datos que tienen para el establecimiento del potencial en cuanto a kilómetros que pueden llegar a hacer los coches, estimando el que puedan superar la barrera que antes hemos mencionado.

Por todo ello, si cinco modelos son de Toyota, es porque los kilómetros de los coches que venden son superiores a la media y a también al número de coches que venden respecto a otras marcas de la competencia.

Eso sí, hablamos de proyecciones y probabilidades, no son datos contrastados o cifras exactas de vehículos vendidos, averías o kilometraje.

Eso sí, esta clase de estudios cuentan con algunas desventajas, puesto que en este caso la mayoría de los modelos son pickup que en USA tienen gran nivel de ventas, así como todoterrenos, los cuales se asocian a usos exigentes y gran número de kilómetros, por lo que no son datos tan extrapolables a Europa.

Un tema complicado

Realmente es complejo hacer estimaciones de la vida media de un vehículo, pero si se puede presuponer un kilometraje mayor al vehículo de trabajo que al de para uso particular.

Según la DGT, los turismos en España hacen más de once mil kilómetros anuales. Una furgoneta hace unos catorce mil. En el resto del continente europeo la media está entre diez mil y once mil kilómetros.