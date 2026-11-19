La sensibilidad al frío de los perros depende de varios factores, como la raza, el tamaño, la edad y la alimentación. Los perros nórdicos, como los Huskies Siberianos o los Malamutes de Alaska, suelen estar mejor preparados para soportar las bajas temperaturas gracias a su pelaje grueso y a sus capas de grasa. En cambio, los animales pequeños o con poco pelo pierden calor con mayor facilidad. También pueden ser más sensibles los cachorros y los perros mayores, ya que tienen menos capacidad para regular su temperatura o pueden presentar problemas de salud.

Para saber si un perro tiene frío, conviene prestar atención a algunas señales, como los temblores y escalofríos. Mientras, las orejas frías pueden ser un indicio de pérdida de calor corporal. También es posible que empiece a lloriquear o a quejarse si se siente incómodo. Otro signo de alerta es que busque constantemente lugares cálidos para acurrucarse, por ejemplo, bajo una manta.

Las razas que mejor soportan el frío

Algunas razas de perros están mejor preparadas genéticamente para soportar las bajas temperaturas gracias a sus características físicas. Entre ellas destacan el pelaje abundante y tupido, las capas de grasa subcutánea y las orejas pequeñas, que ayudan a conservar el calor corporal:

El Husky Siberiano, procedente de Siberia, está acostumbrado a soportar temperaturas extremadamente bajas. Su doble capa de pelo actúa como un excelente aislante frente al frío.

El Samoyedo destaca por su característico manto blanco, espeso y esponjoso, que constituye una excelente protección frente al frío. Además, su pelaje le ayuda a mantener una temperatura corporal adecuada en ambientes helados.

El Malamute de Alaska, al igual que el Husky, cuenta con un manto espeso y abundante que le proporciona una gran protección frente a las condiciones climáticas más adversas.

El San Bernardo, gracias a su gran tamaño y a su abundante pelaje, consigue conservar mejor el calor corporal. Esta raza está especialmente preparada para desenvolverse en regiones montañosas y climas fríos.

El Akita Inu, originario de Japón, cuenta con una doble capa de pelo que funciona como aislante y le permite afrontar las bajas temperaturas con mayor facilidad.

El Terranova tiene un pelaje denso y resistente al agua que le permite desenvolverse en entornos muy fríos. De hecho, es conocido por su capacidad para nadar en aguas a bajas temperaturas.

Para proteger a los perros del frío durante el invierno, una de las principales recomendaciones de los veterinarios es no cortarles demasiado el pelo, ya que se su abrigo natural. La alimentación también desempeña un papel fundamental: debe ser equilibrada y aportarles la energía y los nutrientes que necesitan para mantenerse saludables. Además, en zonas especialmente frías, los perros de pelo corto o piel fina pueden necesitar ropa de abrigo para salir a pasear.

Por otro lado, los perros que pasen tiempo en el exterior deben tener una caseta adecuada que los proteja del viento, la lluvia y el frío. Finalmente, es esencial revisar las almohadillas de sus patas después de cada paseo, ya que el contacto con superficies heladas puede dañarlas. Para mantenerlas en buen estado, conviene limpiarlas con agua templada y secarlas bien. Si están resecas o agrietadas, se puede aplicar una pomada hidratante específica para perros.

Tabla de temperatura

La Universidad de Tufts, en Estados Unidos, elaboró una tabla que muestra las temperaturas que pueden soportar los perros en función de su tamaño. Según esta clasificación, hasta los 7 ºC la mayoría de los perros toleran bien el frío. Sin embargo, por debajo de ese umbral, los animales de tamaño mediano y pequeño pueden empezar a sufrir los efectos de las bajas temperaturas.

En el caso de los perros pequeños, se sienten cómodos con temperaturas de entre 12 y 15 ºC . La situación empieza a ser preocupante cuando el termómetro marca entre 4 y -1 ºC, ya que su resistencia al frío depende en gran medida de la raza, su edad y su estado de salud. A partir de los -4 ºC se considera que entran en una zona «crítica».

Por su parte, los perros medianos suelen tolerar bien las temperaturas de hasta 7 ºC aunque, dependiendo de la raza, pueden soportar el frío hasta los -1 ºC. Sin embargo, entre los -4 y los -9 ºC el riesgo aumenta considerablemente y las condiciones pasan a ser peligrosas. Cuando se alcanzan temperaturas de entre -12 y -15 ºC, la situación se considera, ehay que evitar que permanezcan expuestos al frío.

En cuanto a los perros grandes, suelen tolerar las temperaturas de hasta 4 ºC, y su resistencia puede variar según la raza cuando el termómetro marca entre 1 y -4 ºC. Sin embargo, a partir de los -6 ºC las condiciones empiezan a ser peligrosas para estos animales, mientras que entre los -12 y los -15 ºC se considera que existe una situación peligrosa para su salud.