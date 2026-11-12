Los veterinarios expertos coinciden: dejar a tu perro sólo en casa está bien, pero este es el tiempo máximo que debería estar sin supervisión

La jornada laboral hace que muchos perros estén horas solos en el hogar y aunque el animal no rompa objetos y tenga un comportamiento favorable no significa que esté tranquilo. Los veterinarios recuerdan que el tiempo que permanece solo depende de su edad, salud y la gestión de separación.

La referencia en los perros adultos se sitúa entre seis y ocho horas como máximo sin salir. Algunos veterinarios aconsejan limitar la ausencia a seis horas. Este cálculo engloba todo el tiempo fuera de casa, no sólo la jornada laboral.

¿Cuánto tiempo puede quedarse solo un cachorro?

Los cachorros menores de diez semanas no deben quedarse solos más de una hora, según las recomendaciones ofrecidas por American Kennel Club. Por eso, los tiempos recomendados son los siguientes:

Entre las diez y las doce semanas. El límite aumenta a dos horas.

A los tres meses. El límite aumenta a tres.

A los cuatro meses. El límite aumenta a cuatro.

A los cinco meses. El límite aumenta a cinco horas.

Desde los seis meses, algunos pueden llegar gradualmente a seis u ocho horas, si están preparados y han aprendido a hacer sus necesidades fuera.

Además, necesitan salir cada una o dos horas para sociabilizar, jugar y aprender. Si el propietario se ausenta mucho tiempo, conviene pedir a alguien de confianza que visite al animal, lo saque y le haga compañía.

Las señales de la ansiedad

Algunos indicadores que avisan del malestar en un perro son los siguientes:

Caminar de un lado a otro .

. Babear más de lo habitual .

. Estar inquieto.

La ausencia de destrozos no descarta el estrés y por eso numerosos dueños optan por colocar cámaras de video en el interior de la vivienda para ayudar a detectar comportamientos inadvertidos y facilitar la consulta al veterinario.

Los expertos aconsejan

Los expertos recomiendan avanzar poco a poco, empezar con separaciones de unos segundos y aumentar el tiempo de forma gradual, sin provocar angustia con el objetivo de acostumbrarlo a quedarse en casa. Si aparecen síntomas de estrés, hay que reducir la duración y buscar orientación profesional.

Por lo tanto, lo más importante es organizar las ausencias según las necesidades del perro. Además, respetar sus descansos, sus paseos y proporcionarles la atención adecuada cuando la familia está en casa protege su bienestar y su salud.