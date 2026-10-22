Pedro Sánchez, sobre sus perros: «Tienen una pelota de tenis como cerebro»

Los perros son considerados los animales más fieles y mayoritarios entre la población. Por eso, Pedro Sánchez no se pierde la suerte que garantiza tener una mascota y ha contado algunos de sus recuerdos relacionados con estos animales, tanto de su infancia como sus dos mascotas actuales, Turca e India, las cuáles viven con él en La Moncloa.

¿Quién fue el perro de su infancia?

Durante su participación en el pódcast de La Pija y la Quinqui, Sánchez expuso una serie de acontecimientos de su niñez relacionados con los animales. El Ejecutivo detalla que su padre tenía una tienda en Lorca donde vendía artículos para bebés, juguetes y productos para mascotas.

Al mismo tiempo, recordó sus vacaciones familiares en Cartagena. En este lugar recuerda que un vecino tenía un husky que lloraba durante las noches debido a las altas temperaturas del verano. Uno de los recuerdos más característicos llega cuando Sánchez cuenta cómo era el carácter de su antiguo perro, asegurando que se trataba de un animal independiente que no tenía ganas de jugar.

Turca e India, sus mascotas actuales

Pedro Sánchez convive en la actualidad con Turca e India, dos perras de agua españolas que destacan por su energía y buen carácter. Además, realizó una comparación de sus perras con su mascota de la infancia y entre risas reconoció que sus compañeras de La Moncloa no paran de jugar. Un claro ejemplo de como cada perro posee una personalidad diferente y única. «Tienen una pelota de tenis como cerebro», confirma.

La importancia de los animales para Pedro Sánchez

Pedro Sánchez confirma que su vínculo con los animales empezó mucho antes de convertirse en presidente del Gobierno. Por lo tanto, muestra una faceta personal alejada de la política compartiendo recuerdos familiares y destacando el papel que los animales de compañía han tenido en su vida desde pequeño.