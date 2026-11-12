Los profesores anti-Ayuso planean boicotear el acto de inicio de campaña del PP de este jueves

Los profesores de la huelga educativa contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso planean colarse este jueves en el acto de inicio de campaña de la presidenta en la Galería de Cristal del Ayuntamiento de Madrid. Así lo recoge un aviso difundido en un canal de WhatsApp impulsado por Menos Lectivas, una de las organizaciones del comité de huelga, al que ha tenido acceso este periódico.

El mensaje, encabezado con un «IMPORTANTE», cita a los docentes a las 17:30 horas en la calle Montalbán, junto al Ayuntamiento, y recuerda que la «entrada» es «libre hasta completar aforo». La consigna es acudir vestidos de verde liso, el color de la protesta: «Los profes iremos de verde liso (han prohibido mensajes, puede ser la sudadera dada la vuelta)».

Según la convocatoria del PP de Madrid, Ayuso intervendrá a partir de las 19:00 horas junto a Pedro Rollán, candidato al Senado; Cayetana Álvarez de Toledo, candidata por Madrid al Congreso, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. El partido ha pedido a los medios acudir «con suficiente tiempo por cuestiones de acceso al edificio y seguridad». El aviso de los docentes sitúa el inicio del acto a las 18:30.

La iniciativa responde a lo que el comité de huelga ya había puesto por escrito. En el acta de su reunión del 26 de octubre, celebrada en la sede de Solidaridad Obrera, STEM propuso que, «una vez comience la campaña electoral, se realicen acciones en los mítines políticos». A esa reunión asistieron Menos Lectivas, CCOO, UGT, CGT y CNT, entre otras organizaciones.

Diez días antes, en la asamblea unitaria que la huelga celebró en el Retiro, varias intervenciones llamaron a «escalar el conflicto». En esa misma cita, una docente del IES León Felipe propuso «ver la agenda que tiene Zarzalejo y hacer escraches» para que el verde «esté presente en todos sus actos». Otro participante destacó que “tuvieron mucha visibilidad los escraches a Zarzalejo”.

No es la primera vez que la protesta apunta a un acto de la presidenta. El 19 de octubre, alrededor de un millar de docentes, según CCOO, se concentró a las puertas del Palacio de Santoña, donde Ayuso participaba en un acto. Los manifestantes bloquearon los accesos y la presidenta tuvo que retrasar su salida por motivos de seguridad, hasta que la Policía abrió un perímetro con cargas.

Ese mismo día, la Comunidad canceló un acto de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, en el IFP Antonio Palacios de Vallecas, después de que unas 300 personas se concentraran a las puertas. «Están persiguiendo a mi consejera de Educación», denunció entonces Ayuso.

En las movilizaciones se han repetido las consignas contra la presidenta, como «Fuera Ayuso», y este periódico ya informó de que entre los cabecillas de la huelga figuran candidatos del PSOE, Más Madrid, Podemos y el PCE. El Gobierno regional ha calificado el paro de «electoralista» y «político» desde su primer día.

La Consejería sigue sin reconocer al comité mixto como interlocutor y mantiene la mesa sectorial como único cauce de negociación. El comité sostiene que su mandato surge de la asamblea del 24 de junio, en la que fue refrendado con 282 votos a favor.