Precio de la gasolina hoy 30 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Descubre dónde se ubican las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes en Madrid
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¿Cuál es el precio de la gasolina hoy viernes 30 de octubre en Madrid? Se acerca el fin de semana y además uno largo ya que debido al festivo de Todos los Santos, la de Madrid es una de las nueve comunidades que mueven la jornada del domingo al lunes. De este modo, seguro que aumentarán los desplazamientos así que conviene estar atento a lo que marcan los surtidores y ubicar aquellas gasolineras que son más baratas.
Está claro, que no será lo mismo repostar en pleno centro de la capital que hacerlo a las afueras o en algún municipio cercano, por lo que gracias al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y los datos que reportan las gasolineras de forma actualizada, ya podemos consultar precios para la primera hora de hoy viernes, teniendo en cuenta además, esa rebaja de 20 céntimos el litro que se sigue aplicando. Toma nota porque estas son las gasolineras y estaciones de servicio más baratas para poder repostar hoy en Madrid.
Precio de la gasolina hoy 30 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
A partir de los datos que consultamos en el Geoportal, este es el precio de la gasolina hoy en Madrid, con las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.525 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.529 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.529 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.529 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.529 €/l.
- Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.529 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.529 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.529 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.529 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.529 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.529 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.529 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.529 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.549 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.549 €/l.
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.549 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.549 €/l.
- T9. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.559 €/l.
- T9. Humanes de Madrid. Calle de Tenerife, 2. Precio: 1.559 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.559 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.559 €/l.
- Plenergy. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 225. Precio: 1.569 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Cepsa A4 Pinto 365. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.729 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.749 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.759 €/l.
- BP San Fernando Puerta de Madrid 365 I. San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 10. Precio: 1.759 €/l.
- BP San Fernando Puerta de Madrid 365 II. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: 1.759 €/l.
- Cepsa Ciudad del Automóvil 365. Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1.759 €/l.
- Cepsa San Fernando 365. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l.
- Cepsa Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.779 €/l.
- BP La Gavia 365. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.779 €/l.
- Cepsa Las Arenas 365. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.789 €/l.
- BP Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.789 €/l.
- Shell Ricardo Tormo 365. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.789 €/l.
- Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.794 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.795 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.799 €/l.
- BP San Peter 365. Madrid. Autovía A-3, margen derecho, km 11,2. Precio: 1.799 €/l.
- BP Guadalcanal 365. Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: 1.799 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.799 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.799 €/l.
- BP Nassica 365. Pinto. Calle del Coto de Doñana, 6. Precio: 1.799 €/l.
Diésel
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.699 €/l.
- Las Palmeras. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.699 €/l.
- T9. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.699 €/l.
- T9. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.709 €/l.
- Ballenoil. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.709 €/l.
- Petroprix. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.709 €/l.
- Plenergy. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.709 €/l.
- Ballenoil. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.709 €/l.
- Family Energy. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.709 €/l.
- Plenergy. Leganés. Calle de Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.709 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.718 €/l.
- T9. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.719 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.729 €/l.
- Lavaplus. Base Aérea. Carretera de la Base, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- T9. Humanes de Madrid. Calle de Tenerife, 2. Precio: 1.729 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.729 €/l.
Con esta información ya sabes hacia dónde dirigirte para repostar este viernes, pero si quieres hacer consulta en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y desde allí hacer una nueva consulta filtrando como desees y viendo resultados además, en forma de mapa como este que ahora te mostramos: