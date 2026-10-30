¿Cuál es el precio de la gasolina hoy viernes 30 de octubre en Madrid? Se acerca el fin de semana y además uno largo ya que debido al festivo de Todos los Santos, la de Madrid es una de las nueve comunidades que mueven la jornada del domingo al lunes. De este modo, seguro que aumentarán los desplazamientos así que conviene estar atento a lo que marcan los surtidores y ubicar aquellas gasolineras que son más baratas.

Está claro, que no será lo mismo repostar en pleno centro de la capital que hacerlo a las afueras o en algún municipio cercano, por lo que gracias al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y los datos que reportan las gasolineras de forma actualizada, ya podemos consultar precios para la primera hora de hoy viernes, teniendo en cuenta además, esa rebaja de 20 céntimos el litro que se sigue aplicando. Toma nota porque estas son las gasolineras y estaciones de servicio más baratas para poder repostar hoy en Madrid.

Precio de la gasolina hoy 30 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de los datos que consultamos en el Geoportal, este es el precio de la gasolina hoy en Madrid, con las gasolineras más baratas:

Gasolina 95

Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.525 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.529 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.529 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.529 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.529 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.549 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.549 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.549 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.549 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.559 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.559 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle de Tenerife, 2. Precio: 1.559 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle de Tenerife, 2. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.559 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.559 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.559 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.559 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . Ballenoil. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 225. Precio: 1.569 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: 1.649 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete, s/n. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.729 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365 . Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.759 €/l .

. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: . BP San Fernando Puerta de Madrid 365 I . San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 10. Precio: 1.759 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 10. Precio: . BP San Fernando Puerta de Madrid 365 II . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: 1.759 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: . Cepsa Ciudad del Automóvil 365 . Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1.759 €/l .

. Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: . Cepsa San Fernando 365 . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1.759 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.779 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.779 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Cepsa Las Arenas 365 . Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: . BP Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.789 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.794 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.795 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . BP San Peter 365 . Madrid. Autovía A-3, margen derecho, km 11,2. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. Autovía A-3, margen derecho, km 11,2. Precio: . BP Guadalcanal 365 . Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . BP Nassica 365. Pinto. Calle del Coto de Doñana, 6. Precio: 1.799 €/l.

Diésel

Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Ballenoil . Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.709 €/l .

. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.709 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle de Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle de Eduardo Torroja, 29. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.718 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.719 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.719 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.719 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.729 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Lavaplus . Base Aérea. Carretera de la Base, s/n. Precio: 1.729 €/l .

. Base Aérea. Carretera de la Base, s/n. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle de Tenerife, 2. Precio: 1.729 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle de Tenerife, 2. Precio: . Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.729 €/l.

Con esta información ya sabes hacia dónde dirigirte para repostar este viernes, pero si quieres hacer consulta en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y desde allí hacer una nueva consulta filtrando como desees y viendo resultados además, en forma de mapa como este que ahora te mostramos: