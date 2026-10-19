Almeida: «No podemos comparar lo que estamos viendo en Francia con Sol aunque haya habido episodios de violencia»

El alcalde de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hablado este lunes sobre la acampada de Sol, asegurando que «no se puede comparar» con lo que se está viviendo en Francia o Italia. A pesar de sus palabras, el dirigente madrileño ha remarcado que en la Puerta del Sol, al igual que en Francia e Italia, «sí ha habido episodios de violencia», poniendo de ejemplo «el apuñalamiento de una mujer» del pasado jueves.

En su discurso en la apertura del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, Almeida ha subrayado «la gravedad» de las manifestaciones ocurridas en ambos países y ha admitido la tristeza que le produce ver un Ayuntamiento como el de la ciudad francesa de Limoges, «incendiado por turbas violentas».

No obstante, sobre si la acampada está al nivel del caos en Francia e Italia, Almeida ha afirmado que «hay que tener la comparación adecuada». El político ha continuado con su disertación destacando que «no quiere decir que la Puerta del Sol deba continuar en la misma situación», ya que «el ordenamiento jurídico lo tenemos que respetar todos». De igual manera, ha apuntado «que los cuchillos se pueden utilizar para untar humus o para apuñalar a una mujer como pasó el otro día».

Por otro lado, el alcalde de Madrid ha arremetido contra los acampados, sosteniendo que «la Puerta del Sol se está ocupando ilegalmente». Almeida también ha atacado a los políticos que normalizaron la acampada, poniendo como ejemplo a la víctima acuchillada: «Supongo que ahora, con ese apuñalamiento de esa mujer, a lo mejor ya no se están cachondeando tanto». También ha admitido que «no se está haciendo el amparo del derecho de reunión».

Martínez-Almeida, además, ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confesando que cree que la acampada continúa «porque Sánchez ha dado la orden de que continúen allí» y tanto él como la izquierda «quieren incendiar las calles de Madrid», aunque «no son mucho más que cuatro gatos».