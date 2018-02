La revista Love ha conseguido que la ‘Reina de Corazones’ se pronuncie respecto a la última polémica que envuelve a su ex marido, Julio Iglesias. Aunque llevan 40 años separados, el caso de la posible paternidad del artista toca directamente a Isabel Preysler ya que, de confirmarse, sería un hecho la infidelidad del cantante a la que fuera su mujer.

La demanda de paternidad de Javier Sánchez Santos ha sido admitida a trámite por el juzgado de Valencia por lo que la historia que la exbailarina portuguesa María Edite Santos lleva años contando podría estar a punto de confirmarse. Con 41 años y una vida ya hecha, Javier se decidió a poner la demanda tras obtener los resultados de una prueba de ADN concluyeran que existe una coincidencia genética del 99% entre él mismo y su supuesto padre.

Hasta ahora el entorno del cantante no se había pronunciado al respecto por lo que la respuesta de Isabel cobra todavía más valor. “Yo con eso no tengo nada que ver. Ahora me dirás que ocurrió en mi época… me cuesta trabajo creerlo pero si es, es. Si finalmente sale que es su hijo pienso que cumplirá como padre. Julio ha sido siempre una persona muy responsable, así que si sale que es, me imagino que cumplirá”.

La propia madre de los primeros hijos de Julio Iglesias no pasa por alto la infidelidad de la que habría sido víctima y, aunque asegura que le cuesta creerlo, demuestra no sentir rencor de ningún tipo. Por si cabía alguna duda, Isabel Preysler además alaba la faceta de padre de su ex marido, asegurando que su responsabilidad como padre es tal que, de ser cierto que Javier es su hijo, cumpliría como padre.