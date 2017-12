La amistad entre Bertín Osborne y Arévalo se desmoronó este verano como si de un castillo de naipes se tratara. Después de tres décadas de amistad en la que se sucedieron escenarios, giras, y sobre todo momentos cómplices, su relación vivió sus momentos más tensos cuando el humorista hizo pública una comida de ambos en la que también estuvo presente el Rey Emérito. El cantante se sintió traicionado y todo saltó por los aires. Se convirtieron entonces en protagonistas de un distanciamiento público que terminó en reconciliación, pero muchas son las preguntas que todavía sobrevuelan en torno a esta historia. Tras varios meses,’los mellizos’ han acercado posturas y, según confirmaba Telecinco hace tan solo unos días, podremos ser testigos en ‘Mi casa es la tuya’ de esa conversación que permanecía pendiente y que muchos les pedían a gritos. Este reencuentro se emitirá el próximo 13 de diciembre y LOOK conoce todos los detalles del que promete ser uno de los momentos más esperados de esta temporada.

El propio Arévalo ha desvelado a este medio la intrahistoria de esta grabación. El programa lleva varias semanas en la nevera, pero, ¿cómo se fraguó?, ¿quién dio el primer paso para que se convirtiera en un hecho? “Me llamaron tanto Bertín como la productora. Él me dijo que teníamos que dar una explicación porque esto se había hecho muy grande y se habían dicho cosas que no eran verdad. Me pareció muy bien la propuesta porque la gente que decía cosas que no eran ciertas se tendrá callar y darse con un canto en los dientes”, comenta el humorista.

Esta paz televisiva no se verá en un programa especial dedicado a ambos, sino en una emisión promocional dedicada a algunos de los actores de la película producida por Mediaset, ‘Perfectos desconocidos’. “Como otras muchas veces yo me incorporo al grupo que Bertín entrevista y luego, él y yo nos vamos a solas para charlar sobre lo que nos ha pasado. Volveréis a ver la complicidad que siempre habéis visto entre nosotros porque somos hermanos”, revela el cómico. Aunque sin duda alguna, él se queda con un instante que emocionó tanto a él como al intérprete. “El recibimiento fue muy bonito. Nos fundimos en un abrazo y me da un ramo de flores”, confiesa Arévalo a este medio.

Y es que son muchos los altibajos que esta pareja teatral ha sufrido desde que se hiciera públioa su distanciamiento el pasado 14 de octubre, momento en el que el Arévalo reveló que Bertín ya no le cogía el teléfono. El cantante estaba profundamente dolido, tal y como él mismo confesó, y decidió apartar a su amigo del programa de Telecinco en el que le había incluido. Sin embargo, las aguas han vuelto a su cauce y los dos cómicos volverán a compartir plano en ‘Mi casa es la tuya’. “Pienso que sí volveré a estar presente en algunos programas. A partir de los siguientes bloques que se graben me llamarán para que vaya con Bertín para ir a las casas en el coche, aunque todavía no hay nada confirmado porque hay varios pendientes de emitir”.

Lo cierto es que esta charla servirá para enterrar un hacha de guerra que permaneció en alto durante varias semanas y también para dejar atrás las rencillas que tanto crisparon a Bertín. Su relación ha vuelto a ser la de siempre porque tan solo se necesitaba tiempo, según mantiene Arévalo. “Todo tiene su tiempo. Hemos hablado después de la grabación, pero no hablamos constantemente. Le llamaré en unos días para desearle una feliz Navidad y no descarto pasar un día con ellos”, dice el cómico a LOOK.