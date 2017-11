Una indeseable noticia ha sacudido a la familia de Gareth Bale. Su cuñado ha aparecido muerto en su domicilio de Penarth, una ciudad de Gales ubicada a pocos kilómetros de Cardiff, por causas que todavía se desconocen. Alexander Williams, pareja de la hermana pequeña de Emma Rhys-Jones, futura esposa del futbolista del Real Madrid, tenía 29 años y ocupaba su tiempo trabajando en el concesionario de coches que tiene su padre en la ciudad. Además, acababa de convertirse en padre por segunda vez junto a Katie Rhys-Jones.

Esta noticia ha caído como un jarro de agua fría en la familia de Emma, que se encontraba preparando ilusionada su boda, que ya tuvo que ser aplazada por temor a la mafia y que tiene todos los visos de volver a ser pospuesta. Nada más conocer el fallecimiento, la prometida de Bale viajó hasta Gales para arropar a sus seres queridos. La policía galesa se centra ahora en esclarecer las causas de la repentina y sorprendente muerte, pero descartan que sea sospechosa.

La muerte de su cuñado es otro obstáculo emocional más en la vida de Gareth Bale, que se encuentra sumido en un laberinto en el que no encuentra el camino de salida. A nivel personal ha visto cómo su esperado matrimonio no termina de consumarse y a nivel deportivo su situación no puede ser peor. El ’11’ del Real Madrid se ha perdido por diferentes lesiones 40 de los últimos 60 partidos de su equipo.