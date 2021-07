De primera expulsada ‘en todo’ a triunfar en lo que se propone: los planes de Mimi Doblas

Mimi Doblas es el mejor ejemplo de que nunca hay que rendirse. A sus 29 años, la joven andaluza está en el mejor momento de su carrera, aunque sus inicios no fueron nada fáciles. Desde muy joven tuvo claro que quería dedicarse al mundo del espectáculo, concretamente al baile. Por ello no dudó en empezar a formarse desde niña, para después empezar a dar clases a jóvenes en Granada, donde pasó buena parte de su niñez y adolescencia. Sin embargo, al poco tiempo la ciudad de la Alhambra se le quedó pequeña, hizo las maletas y puso rumbo a China, Los Ángeles y Tailandia para seguir formándose y aprender de los mejores.

De ahí aterrizó, en 2010, en el concurso de Cuatro ‘Fama Revolution’, donde pudo trabajar con grandes profesionales como Rafa Mendes, Lola González, Sergio Alcóver o Marbelys Zamora. A pesar de sus ganas y su esfuerzo, las cosas no le fueron bien a Mimi que resultó expulsada por Mendes, que la despachó con un recordad: «Mimi, estás fuera, eres un estorbo para mi vista».

Lejos de rendirse, la joven siguió luchando por su sueño, formándose y preparándose para volver a intentarlo. La siguiente oportunidad llegaría en 2017 de la mano de otro reality muy famoso ‘Operación Triunfo’. Una vez más, la suerte no estuvo de su parte y fue la primera expulsada de la edición. Mimi, por supuesto, no se rindió y trabajó para crear el grupo ‘Lola Índigo’. El éxito no tardó en llegar gracias a canciones como ‘Mujer bruja’ o ‘Ya no quiero ná’, que triunfaron durante meses en las principales emisoras del país.

Y sin dejar de lado su pasión por bailar y cantar, Mimí ha dado también el salto a la televisión de la mano de ‘The dancer’, programa en el que es jurado junto a Miguel Ángel Muñoz y su viejo conocido Rafa Mendes. Y, por si esto no fuera poco, esta misma semana ha anunciado que será la voz de Lola Bunny en la nueva entrega de ‘Space Jam: Nuevas Leyendas’.

estoy muy feliz de contaros que voy a ser la voz de Lola Bunny en Space Jam nuevas leyendas 😭❤️ hace ya varios meses desde que hice el casting y ha sido un sueño hecho realidad 🙏🏼 ojalá os haga tanta ilusión como a mi, que ganas de que llegue el 23 de juliooooo pic.twitter.com/OexFNdol6M — lola indigo (@lolaindigomusic) June 28, 2021

Lo desveló ella misma a través de su cuenta de Twitter junto a un emotivo vídeo en el que mostraba lo contenta que estaba. «estoy muy feliz de contaros que voy a ser la voz de Lola Bunny en ‘Space Jam: Nuevas Leyendas’. Hace ya varios meses desde que hice el casting y ha sido un sueño hecho realidad. Ojalá os haga tanta ilusión como a mí, ¡que ganas de que llegue el 23 de juliooooo!», escribió cargada de emoción.

Un gran triunfo para Miriam, que con este anuncio ha dejado claro que todavía tiene mucho que ofrecer y que rendirse no es una opción para ella. ¿Qué será lo siguiente con lo que sorprenda?