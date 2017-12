La escapada navideña de Shakira y Piqué apaga los rumores de crisis

Desde luego que no ha sido un año nada sencillo para Shakira y Gerard Piqué. Sus continuas idas y venidas sentimentales, discusiones en público, salidas nocturnas del futbolista y demás episodios han ido sumando chinas en los zapatos de la pareja. A todo esto, no hay que olvidar añadirle el delicado estado de salud de las cuerdas vocales de la colombiana, que le ha impedido iniciar su gira europea.

Pero si algo tiene la Navidad es esa facilidad implícita para unir parejas y para potenciar la fraternidad entre seres queridos. Algo que han hecho valer la artista y el futbolista con su inesperada escapada a New York, donde han pasado la Nochebuena y la Navidad. Junto a ellos han viajado los dos hijos de la pareja, Milán y Sasha, formando una bonita postal familiar.

Shakira y Piqué fueron ‘cazados’ este pasado fin de semana en su llegada al aeropuerto de la ciudad de los rascacielos, en un vuelo procedente de Barcelona. Los rostros de ambos reflejaban felicidad y buena sintonía, muestras evidentes de que la tensión entre ambos ha bajado algunos peldaños. La barranquillera aparenta estar bastante recuperada de su dolencia y encara el 2018 con la mente puesta en arrancar su tour ‘El Dorado‘. Mientras tanto, el defensa no puede estar más contento, ya que se marchó de vacaciones de Navidad con el dulce sabor de haber ganado ‘El Clásico’ frente al Real Madrid por 0-3 y de (prácticamente) haber guardado en el bolsillo la Liga para el equipo de sus amores.

Durante su estancia en New York han aprovechado para desconectar y recargar pilas presenciando algún que otro partido de la NBA. El catalán y la colombiana fueron vistos en el majestuoso Madison Square Garden, donde los New York Knicks disputaban su tradicional partido navideño de NBA ante los Philadelphia 76ers. Esta semana regresarán a Barcelona, ya que Piqué tiene que volver a los entrenamientos este sábado 30 de diciembre. Si quieres ver las imágenes de su viaje, no te pierdas nuestra galería.