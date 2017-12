El último varapalo de Ivonne Reyes en su batalla legal contra Pepe Navarro

Fue en junio cuando Ivonne Reyes (50) reconocía a LOOK que abandonaba la lucha contra Pepe Navarro (66). Eso sí, solo mediáticamente, pues ella nunca ha pensado rendirse en los tribunales. Pese a que Andrea Navarro (21) no lograra demostrar que el hijo de la venezolana no era su hermano -su demanda interpuesta en enero fue tumbada por el Supremo dos meses después-, Ivonne considera que el honor de su hijo se ha visto igualmente vulnerado. Y no piensa pasarlo por alto.

[CONSULTA EL POSADO DEL VERANO DE IVONNE REYES EN IMÁGENES]

Por eso, y aunque esta vez ha decidido actuar alejada del foco mediático, Reyes ha puesto toda la carne en el asador contra Andrea, única responsable legal de interponer la demanda de revisión. Por eso, sus abogados solicitaron al juez esta demanda de revisión así como el informe del detective al que acudió la hija del periodista con el objetivo de preparar una nueva demanda contra Andrea. “Estamos esperando esta documentación para poder actuar”, deslizaron a LOOK los letrados al servicio de Ivonne en el pasado mes de junio.

Sin embargo, esta petición ha sido denegada por el juez según ha contado este jueves la periodista Paloma García-Pelayo en ‘El programa de Ana Rosa’. Ivonne no ha conseguido llevar a trámite la petición de diligencias preliminares pese a que el punto dos del artículo 256.1 de la LEC esgrime que se puede solicitar “la exhibición por el demandado de cosa que tenga en su poder y a la que se haya de referir el juicio”. Un punto por el que no se entiende esta denegación.

Con o sin la documentación requerida, Ivonne seguirá adelante y demandará

En cualquiera de los casos, con o sin la documentación requerida, Ivonne piensa seguir adelante con su demanda contra Andrea Navarro. Es más, está dispuesta a extenderla hasta el presentador o Eva Zaldívar. Lo hará de manera ordinaria en un Juzgado de primera instancia por vulnerar el honor de su hijo. Pero aún hay más. Tal y como avanza Paloma García-Pelayo, cuando Alejandro cumpla la mayoría de edad el próximo mes de abril, será él mismo quien ratifique esta demanda y continuará su lucha contra su padre.

[Puedes ver: Los encuentros secretos con Ivonne que Pepe Navarro negó]

Madre e hijo están más unidos que nunca y dispuestos a lo que haga falta para proteger su honor y zanjar la polémica removida por Andrea en los tribunales a comienzos de este año y por su padre en la opinión pública los días posteriores. Alejandro es hijo de Pepe Navarro, tal y como dictaminó un juez de la Audiencia Provincial de Madrid en febrero de 2012. Ivonne y su hijo pretenden defender su honor a partir de ahora y ninguno de ellos parará hasta que sea así.