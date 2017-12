Rocío Flores ha hablado. No lo ha hecho de manera literal, y por supuesto no públicamente, pues según dice quiere mantenerse alejada de los medios. Son sus actos los que hablan por sí mismos. ¿El último de ellos? Una publicación de Instagram en la que promociona abiertamente el nuevo negocio canino de Ortega Cano, un centro de adiestramiento que el torero lleva meses preparando, como ya adelantó LOOK.

El hecho en sí no es extraño. Estamos aburridos de ver publicidad de todo tipo en redes de la mano de personajes más o menos conocidos. Pero en este caso la peculiaridad está en el complicado entramado familiar que hay detrás de la joven y de su relación con los Ortega y en la posición en la que la coloca esta imagen, que no es otra que de la mano de todos aquellos miembros de su familia con los que su madre, Rocío Carrasco prefiere no hablarse.

Hace cinco años que madre e hija no se dirigen la palabra

Rocío vive con su padre en Málaga y, tal como ha declarado en redes, para ella su madre es Olga, la mujer de Antonio David. Pero por si esto no fuera ya difícil de digerir, ahora se siente cada vez más cerca de la familia de la que Carrasco no quiere saber nada, de José Ortega Cano, y de Gloria Camila y José Fernando, hermanos con los que tampoco se habla. Esta imagen es la prueba de ello, pues, aunque solo aparezcan ella y el perrito, LOOK ha podido confirmar que en el momento de la imagen estaba acompañada de su tía Gloria y del novio de esta Kiko Jiménez, pues está pasando unos días con ellos en Madrid.

Es decir, su posición es muy clara: apoya al que fue marido de su abuela y apoya a sus tíos, también apoya a su padre y a Olga y, por supuesto, a su hermano David, al que adora. Y no le importa en absoluto hacerlo públicamente, utilizar su red social de reclamo publicitario del negocio de su familia si es necesario e ir en contra de su madre y de las preferencias de esta sin mirar atrás.