Vuelve a Zara el chaleco viral que nos cambió la vida la pasada temporada

El chaleco viral que nos cambió la vida la pasada temporada ha vuelto a Zara y lo ha hecho por la puerta grande. Las expertas en moda ya corren para hacerse con un tipo de chaleco que se ha convertido en tendencia. Durante estos últimos años, necesitamos conseguir prendas que parezcan sacadas de un mercadillo artesanal, que tengan ese aire retro y de calidad que buscamos. Zara nos casi regala un chaleco que podría haber cosido tu abuela en los años 70, pero forma parte de su nueva colección.

Zara repite el éxito de un chaleco que la pasada temporada se convirtió en viral. Este tipo de prenda no es habitual que llegue en esta época del año, pero el verano ya no tiene límites y en este caso se ha convertido en uno de los básicos de la temporada. Una prenda de ropa que no vas a dejar escapar.

Estamos ante la era del chaleco. Podemos llevarlo en verano sin nada debajo o con un precioso top para darle el acabado que buscamos. Un detalle que se convertirá en esencial en esta época del año en el que apostamos por las prendas naturales y los detalles de estilismo que lo convierten en esenciales.

Un chaleco con bordados que parece artesanal. Los bordados son los elementos que más destacan de una pieza de ropa con un aura de lo más especial. Tiene un aire mediterráneo vintage que es lo que lo convierte en una apuesta segura en todos los sentidos. Podrás hacerte con la prenda del momento de esta temporada.

El cuello redondo y la manga sisa estiliza muchísimo. Te permitirá equilibrar la parte superior. Con unos pantalones o shorts que acompañen esta prenda con cintura elástica y un top o el bikini debajo serás la mejor vestida del verano gracias a esta pieza viral de la nueva colección de Zara.

Los colores combinan con todo, el azul, blanco y el rojo, son la base de casi todo el armario veraniego. Podrás combinar este chaleco de Zara con todo tu armario y lo harás de la mejor forma posible, gastando lo menos posible. Este increíble chaleco que parece sacado de una tienda vintage de lujo se vende por solo 39 euros y está disponible desde la talla XS hasta la XXL.