El vestido de Zara que se ha ganado millones de haters por esta razón

Aunque es realmente elegante, hay prendas cuestionables. Es el caso del vestido de Zara que se ha ganado millones de haters. Al parecer tiene un diseño en la parte inferior que puede hacer romper las medias y de paso arañar la piel.

Te contamos sus características y dónde comprarlo. Está en dos colores a elegir.

Cómo es el vestido de Zara que se ha ganado millones de haters

Aún así es un vestido ganador, ideal para las fiestas y es por ello que muchas personas hablan de él sea para bien o para mal.

Hablamos del vestido soft joyas que de hecho se está agotando. Es de cuello subido y manga larga. Bajo acabado con flecos de aplicación joya y esto es lo que hace que para muchas sea algo incómodo. Si vas con leggins no importa, pero con medias es verdad que las puede acabar destrozando y rompiéndose, algo nada agradable especialmente cuando estas en una fiesta y no te las puedes cambiar.

El vestido está confeccionado en 40% poliéster · 40% viscosa · 18% nailon · 2% elastano y para cuidarlo, desde Zara aconsejan lavar tus prendas sólo cuando sea necesario, a veces es suficiente con ventilarlas. Los procesos de lavado desgastan poco a poco los tejidos, reduciendo los lavados alargamos la vida de nuestras prendas y reducimos el consumo de agua y energía en procesos de cuidado.

En este caso, hay que lavar a mano max 30ºC, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC, no limpieza en seco y no usar secadora.

En dos colores

Para más señas, sepas que puedes obtener esta pieza en dos colores distintos. Por un lado, en color negro, viéndose mucho más este detalle al ser en plateado y sobresalir en este color algo más oscuro. Que sepas que también te lo pones en las fiestas de navidad y sienta genial.

Mientras que también lo tenemos en color gris vigoré, que es mucho más atrevido y distinto que el clásico negro. ¿Con cuál te quedas? En este caso, el gris queda sólo online en talla L, mientras que en color negro hay tallas M y L así puedes escoger el que mejor te guste y para tales fiestas o bien para ese evento al que debes ir y no te puedes perder.

El precio del vestido es de 29,95 euros para hacerte ese regalo que esperas antes o durante la Navidad. Si sabes a quién le puede gustar, entonces también lo regalas a tu amiga o hermana.