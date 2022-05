El vestido midi de C&A con lazos en los hombros que amarás para este verano

Aunque todavía quedan algunas semanas para dar la bienvenida al verano, las temperaturas poco a poco van en ascenso, así que ha llegado el momento de hacer el cambio de armario. Hay muchas prendas que podemos reutilizar del año pasado, pero siempre nos apetece hacer alguna adquisición, y el nuevo vestido midi de C&A merece estar en el fondo de armario.

Un vestido cómodo y con mucho estilo, que podemos llevar tanto a la playa con unas sandalias cangrejeras como a una comida con las amigas con unas sandalias de tacón. Confeccionado en 100% algodón, es de corte fit & flare (vestido con la parte de arriba ajustada y la falda acampanada) y queda de maravilla en mujeres de todas las tallas.

La parte de arriba es fruncida y elástica, así que se adapta estupendamente a la forma del cuerpo. Los tirantes son de largo ajustable y tienen detalle de lazo. La falda es de largo midi y tiene un poco de vuelo, así que es ideal para disimular las caderas anchas.

El corte fit & flare es uno de nuestros favorito porque resalta la figura y hace que se vea muy estilizada. En cuanto al diseño del nuevo vestido de C&A para el verano, no puede ser más bonito. El naranja es uno de los colores tendencia de la temporada, y combina a la perfección con el blanco.

A la hora de combinar el vestido, tenemos muchísimas posibilidades a nuestro alcance. Para un look de diario cómodo, podemos elegir unas sandalias planas acolchadas en color blanco. El calzado blanco está más de moda que nunca, y a nosotras nos encanta porque resalta el bronceado y, además, repele el calor del sol.

El vestido midi con lazos en los hombros también es ideal para esas ocasiones en las que necesitamos ir arregladas, pero no demasiado formales, y no queremos renunciar a la comodidad. Podemos combinarlo con unas sandalias estilo mule de tacón en algún color neutro, como el nude o el rosa cuarzo, para que el vestido sea el gran protagonista del look.

La colección para el verano 2022 de C&A nos está sorprendiendo muy gratamente, y este vestido es una de nuestras prendas favoritas. Por ahora está disponible en todas las tallas en la tienda online de la marca, desde la 34 hasta la 48, aunque seguro que se agota en cuestión de días. En cuanto al precio, está genial, por 29,99 euros.