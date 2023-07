El vestido más ibicenco de Lidl con escote barco es un disparate… y está rebajado

Se avecina una ola de calor con altas temperaturas en buena parte del país, que en algunos puntos podrían superar incluso los 40 grados. Por lo tanto, es el momento de despedirnos de una vez por todas de la ropa de entretiempo y dar la bienvenida en nuestro fondo de armario a prendas fresquitas para el verano. Afortunadamente, Lidl nos lo pone muy fácil para que no tengamos que gastarnos mucho dinero, con prendas como este vestido de estilo ibicenco que solo vale 11,99 euros.

El nuevo vestido ibicenco de Lidl para el verano

Es una de las prendas estrella de la nueva colección de moda de mujer de la cadena alemana. Por su diseño y estilo, te solucionará todos tus problemas estilísticos cuando no sepas qué look escoger para ir a la oficina o acudir a una comida con las amigas. Confeccionado en 65% poliéster y 35% algodón, tiene una caída preciosa y, como no marca nada, es súper favorecedor para mujeres de todas las tallas y con todos los tipos de cuerpos.

Lo más característico es el escote barco con detalle de volantes que alarga el cuello, realza el pecho y afina la cintura. Además, realza la silueta, añadiendo dos o tres centímetros de altura sin necesidad de ponerte unos taconazos. Tiene una apariencia moderna y elegante, que te acompañará durante los meses de buen tiempo.

A la hora de combinarlo, debes saber que el total white look es una de las tendencias más virales de la temporada. Tal y como su propio nombre indica, consiste en vestir de blanco de pies a cabeza, así que puedes lucir el nuevo vestido ibicenco de Lidl con unas sandalias blanca.

Unas alpargatas vaqueras con cuña de yute también son una muy buena opción. Son el calzado favorito de las que más saben de moda en verano, ya que resultan tan cómodas como unas sandalias planas y, al mismo tiempo, estilizan y alargan visualmente la figura como unas sandalias de tacón. El tejido vaquero es el gran protagonista de las colecciones de verano, así que las alpargatas vaqueras son una apuesta segura.

Sin lugar a dudas, se trata de un vestido bonito, fresco y con el que ir derrochando estilo. Está disponible en la tienda online de Lidl a un precio inmejorable, por solo 11,99 euros, en un amplio abanico de tallas. Esta semana también va a salir a la venta en los establecimientos físicos de la cadena.