El vestidazo de H&M que mejor luce Violeta Mangriñan durante el embarazo

Violeta Mangriñan es una de las influencers de moda del momento. La joven, embarazada de su primera hija, ha lucido un vestidazo de la nueva colección de H&M. La publicación en Instagram ha generado un gran número de reacciones positivas, y es que el vestido no le puede quedar mejor. Además, ha sabido combinarlo con mucho acierto con unos zapatos de tacón de punta cuadrada y un bolso de mano. ¡Un lookazo para un evento de noche!

En su nueva colección para la primera, H&M ha lanzado este vestido corto en sarga ligeramente elástica con colgantes de strass brillantes en la cintura y los hombros. Con escote en pico que alarga y estiliza la silueta, tiene hombreras y cierre de cremallera oculta en la espalda y corchetes en la nuca. Es una prenda llena de detalles, como las secciones cut-out en los laterales y la falda con un vuelo muy ligero.

Si esta temporada tienes un evento de noche especial, no vas a encontrar un vestido más bonito y elegante que este. Puedes tomar como ejemplo el look de Violeta Mangriñán y combinarlo con unos zapatos de tacón con punta cuadrada y estampado de cuadros en blanco-negro. El contraste blanco-negro es ideal para cualquier ocasión. Además, la influencer ha elegido un mini-bolso, también en color negro.

Si no es un evento demasiado formal y quieres añadirle un toque de color al look, puedes apostar por unas sandalias o unos zapatos de tacón en alguno de los tonos tendencia esta temporada, como el verde lima o el fucsia. Esta temporada los colores vivos son tendencia en el mundo de la moda, así que no los pierdas de vista.

Lo mejor de todo es que el vestido también se puede llevar como blusa, porque en la tienda online de H&M hay unos leggings a conjunto. En color negro y con cadenas de strass brillate a lo largo de las perneras, son muy cómodos al ser de talle alto y tener cintura elástica ancha.

El vestido que luce Violeta Mangriñán se ha hecho viral, y ya hay muchas tallas agotadas, y otras a punto de hacerlo. Puedes registrar tu e-mail para recibir una notificación en cuanto repongan existencias. Tiene un precio de 129 euros y se vende desde la talla 32 hasta la 48. También puedes comprobar la disponibilidad en tienda. Un vestido espectacular para looks de noche elegantes y glamurosos.