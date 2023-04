El vaquero de Zara que no te quitarás esta primavera: es fresquito y sirve para cualquier evento

Más ancho y por tanto más cómodo para ti, tienes el vaquero de Zara que no te quitarás esta primavera.

En color azul claro, es elegido para aquellos días de oficina que todavía quedan antes de vacaciones y también a la hora de salir e ir al evento más estilosos. Siempre con tacones y blusas de brillos para destacar.

Así es el vaquero de Zara que no te quitarás esta primavera

El modelo HIGH RISE STRAIGHT CARGO sobresale por muchas razones. por ejemplo porque llevan tiro alto con bolsillos laterales de plastrón. La pernera es recta y algo más ancha para ir siempre cómoda y destaca también por el efecto lavado. Se cierra de manera frontal con cremallera y botón.

Te contamos muchos más motivos para tener estos jeans y lucir entonces en todas tus salidas.

Cómo cuidar estos vaqueros

Confeccionado en 100% algodón, para alargar la vida de tus prendas de denim lávalas siempre a bajas temperaturas y del revés, de esta forma ayudamos a preservar los colores, la estructura del tejido y reducimos el consumo de energía.

En concreto, estos vaqueros deben lavarse a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 150 º C, no usar secadora y lavar al revés.

Combinaciones posibles para un outfit perfecto

Estos vaqueros son factibles para llevar en cantidad de ocasiones y con muchas otras prendas. La ventaja es que si quieres ir informal, vas con tus deportivas y siempre queda bien, de lo contrario si deseas ir a una fiesta, entonces con tus tops de diversos colores y taconazos también resulta factible.

Tienes la camiseta en blanco de tirantes que tiene un precio de 17,95 euros, los sujetadores y braguita a juego, las colonias de Zara de diversos olores y precios, camiseta de manga corta a rayas y de precio 8,95 euros, además de las cazadoras denim y las efecto biker que van geniales durante esta época del año.

En la web de Zara

Si quieres estos jeans, date prisa porque solo quedan dos tallas: 36 y 42 por lo que si son las tuyas, ves corriendo a comprar antes de que ya no esté. Su precio es de 29,95 euros , mira bien la guía de tallas y también si la prenda está en las tiendas físicas, porque es donde puede haber mayor cantidad de tallas.

Si no, en Zara hay cantidad de jeans distintos y de varios colores y formas. ¡Es para ti!