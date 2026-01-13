Los usuarios se quedan sin palabras: la nueva marca de Sephora que será viral en 2026

Los productos de belleza viven un momento de auge impulsado por consumidores cada vez más informados, exigentes y conscientes del cuidado de la piel. Hoy se buscan fórmulas eficaces, sensoriales y respetuosas con la barrera cutánea, capaces de adaptarse al ritmo de vida actual. En este contexto nace Glowery, la nueva marca de Sephora, creada para responder a problemas comunes como la deshidratación, la sensibilidad, las rojeces y la falta de luminosidad.

La nueva firma propone rutinas simples pero potentes, basadas en tecnología biomimética y procolágeno, para devolver a la piel su equilibrio natural, confort y brillo saludable diario para todos hoy. La propuesta de Glowery se basa en rutinas de mañana y noche que refuerzan la barrera cutánea y potencian la luminosidad natural. Entre sus productos, ofrece bálsamos nutritivos, sérums reparadores y aceites regeneradores formulados con ingredientes clave como niacinamida, centella asiática, ceramidas y fitoescualano. La nueva marca de Sephora garantiza altos estándares de calidad, innovación y seguridad dermatológica. Además, la marca apuesta por texturas sensoriales y fórmulas biomiméticas que imitan los mecanismos naturales de la piel, facilitando resultados visibles.

Todo sobre la nueva marca de Sephora

Glowery se posiciona como una solución integral para pieles estresadas, apagadas o deshidratadas, simplificando el cuidado diario sin renunciar a eficacia, bienestar y experiencia sensorial moderna pensada para todo tipo de piel y edades que buscan constancia sencilla resultados reales a largo plazo mediante rutinas claras diarias efectivas accesibles.

Los productos más destacados de Glowery

A.M GLOW Butter Balm – Bálsamo nutritivo y reparador – 39 euros

Se trata de un bálsamo fundente que proporciona 12 horas de hidratación intensa y refuerza la barrera cutánea. Su tecnología biomimética procolágeno ayuda a retener el agua, recuperar flexibilidad y revelar un brillo saludable, similar al efecto de varias noches de descanso.

La textura mantecosa y fundente penetra al instante, sin dejar sensación grasa, dejando la piel lisa, suave y luminosa.

A.M GLOW Daily Dew – Sérum reparador + luminosidad – 25 euros

Es un sérum ligero que alivia las rojeces, suaviza la textura de la piel y refuerza la barrera cutánea. Enriquecido con niacinamida y centella asiática, Daily Dew ayuda a la piel a recuperar su equilibrio incluso en épocas de estrés. Gracias a la tecnología procolágeno, estimula la regeneración natural de la piel, dejando un cutis calmado, fresco y radiante.

P.M GLOW Midnight Glow – Aceite reparador – 25 euros

Un aceite regenerador que nutre y repara la piel mientras duermes. Formulado con fitoescualano y ceramidas, Midnight Glow actúa en sincronía con el ritmo circadiano de la piel para estimular la renovación celular y restaurar la hidratación en profundidad. La tecnología biomimética procolágeno ayuda a que la piel se regenere naturalmente, dejando un cutis liso, terso y luminoso por la mañana.

Minis P.M. Glow – Trío de noche reparador – 31 euros

Este kit incluye Honey Glow, Pillow Prep y Midnight Glow en formato viaje de 15 ml cada uno. Diseñado para desmaquillar, alisar y reparar la barrera cutánea mientras duermes, este trío de noche combina la tecnología procolágeno y fórmulas complementarias para favorecer la regeneración celular y restaurar la hidratación. El estuche mini es ideal para probar la rutina completa o llevarla de viaje, asegurando una piel descansada, suave y luminosa al despertar.

Minis A.M. Glow – Trío de día potenciador de la barrera cutánea – 31 euros

Incluye Before Noon, Daily Dew y Butter Balm en formato viaje de 15 ml. Diseñado para hidratar, revitalizar y reforzar la barrera cutánea desde la mañana, este trío matutino actúa en sincronía con el ritmo circadiano, optimizando la protección de la piel y manteniendo la hidratación durante todo el día. Ideal para llevar en el bolso y mantener la piel fresca, tersa y naturalmente luminosa.

Consejos y recomendaciones para usar Glowery

Para obtener los mejores resultados ten en cuenta:

Sigue la rutina completa de mañana y de noche, aplicando cada producto sobre la piel limpia.

Aplica el sérum antes del bálsamo o aceite, para una absorción óptima.

Mantén constancia diaria, la regularidad es clave para ver resultados visibles.

Complementa el cuidado facial con hidratación interna, descanso suficiente y protección solar diaria.

Adapta los productos a tu tipo de piel y necesidades específicas, combinando rutinas de día y noche según tu ritmo de vida.

Para viajes o probar la línea, utiliza los formatos minis, ideales para mantener la rutina sin complicaciones.

Glowery demuestra que una rutina sencilla, bien formulada y pensada para el cuidado real de la piel puede ofrecer resultados visibles, luminosidad y confort, a la vez que se mantiene accesible y fiable, gracias a su respaldo que tiene Sephora durante años.