El delineador de ojos se ha convertido en uno de los cosméticos para ojos más populares. Los hay de todo tipo: en lápiz, líquido o gel. El objetivo es crear una mirada intensa gracias a poder hacer una línea precisa, por lo tanto, tendremos que prestar atención a la forma del ojo. Tanto si te centras en el negro clásico como en uno colorido y moderno, el delineador de ojos es indispensable para el éxito de un buen maquillaje. Por ello hemos querido recopilar los mejores delineadores de ojos de este 2020 y te los presentamos a continuación.

Top 5 mejores delineadores de ojos 2020

Muchas son las marcas que ofrecen delineadores de ojos de todo tipo tanto para conseguir esa mirada profunda que tanto nos gusta, hacernos un maquillaje «cat eye» o incluso el que marca ahora tendencia: «foxy eye». Tú eliges cómo maquillar tus ojos a partir de tu delineador, pero nosotros te ofrecemos los 5 mejores de este año.

Tatoo Liner de Kat Von D

Conocida como una de las marcas más fiables y de calidad en este campo: este es uno de los mejores delineadores del mercado, que nos llega de la mano de la famosa tatuadora Kat Von D . Se presenta en un modelo de lápiz con pincel resistente al agua que tiene una punta de fina y flexible para garantizar un trazo preciso y rápido. Una vez aplicado da como resultado un negro intenso y dura mucho tiempo, incluso 12 horas. Al igual que los otros productos de la línea de la misma marca, este delineador de ojos también es 100% vegano. Es excelente tanto si deseas un maquillaje natural como si pretendes darle al ojo una tridimensionalidad. Su precio sin embargo es algo elevado ya que cuesta unos 21 euros.

Epic Inc Liner de Nyx

Este lápiz delineador de ojos fabricado por NYX es uno de los más vendidos tanto en la tienda de la marca como en Amazon. Disponible tanto en negro como en marrón, está altamente pigmentado, lo que garantiza un color intenso e impermeable durante mucho tiempo. Gracias a la punta suave y fina, podrás optar por una línea más o menos fina según tus gustos. Es muy fácil de usar, tanto para principiantes como para quienes se consideran adictas al maquillaje. La relación calidad-precio es excelente ya que solo cuesta 9,99 euros.

Superliner Flash Cat Eye de L’Oréal Paris

El eyeliner propuesto por L’Oréal Paris es adecuado para quienes están dando sus primeros pasos en el mundo del maquillaje. La característica de este lápiz es que cuenta con una plantilla en la tapa que se puede quitar y usar en caso de que se necesite ayuda para crear el típico efecto «cat eye». La punta es suave y fina para garantizar un trazo preciso y rápido. Este delineador de ojos negro tiene una fórmula resistente al agua y es de larga duración. ¿Su precio? 7,95 euros.

Eyeliner Técnico de Collistar

Pasemos a las versiones líquidas con el delineador de ojos Collistar . El vial de 2,5 ml está equipado con un aplicador de precisión que garantiza un trazo preciso y limpio. Traza con facilidad y el color negro es intenso y duradero. Tiene una fórmula que hidrata y protege la fina piel del párpado. La mayoría de las opiniones sobre este producto son muy positivas: no se mancha, no se desvanece y es fácil de usar. Además, también permite crear líneas muy finas. El precio está en torno a los 20 euros.

Glam’eyes de Rimmel London

Rimmel London ofrece también uno de los mejores delineadores de ojos para este 2020. Dispone de pincel suministrado para aplicar el producto sobre el párpado. La línea es precisa y fácil de usar incluso para principiantes. No mancha, no se desvanece y su fórmula garantiza una larga duración. También es adecuado para quienes tienen ojos sensibles o quienes usan lentillas para dar un look glamoroso. El precio está en torno a los 4,95 euros.