Lavar el cabello graso es esencial para eliminar la grasa y sebo acumulado en el cuero cabelludo, pero debemos tener cuidado de no exagerar nunca. De hecho, demasiados lavados pueden irritar las glándulas sebáceas y estimular la producción de sebo. A continuación, te damos algunos consejos para tener el cabello más limpio durante más tiempo. Los tips más sencillos par saber cómo lavar el cabello graso.

Los tips más sencillos para lavar el cabello graso

Si tienes el cabello graso , debes tener mucho cuidado al lavarlo. El cabello grasoso suele producirse debido a una producción excesiva de sebo, provocada por factores genéticos, hormonales, alimentarios y ambientales o quizás por el uso de productos de limpieza inadecuados o por lavados demasiado frecuentes . De hecho, si te lavas demasiado el cabello estimulas las glándulas sebáceas, que producen más sebo, y terminas con el cabello cada vez más graso. ¿Entonces qué debes hacer? Sigue estos sencillos tips y podrás lavar bien tu cabello graso y además «restaurarlo» para que se reduzca el sebo.

-En primer lugar, no hagas más de dos o tres lavados a la semana. Obviamente si tienes una ocasión en particular, nadie te prohíbe lavarte bien el pelo con champú , pero debes recordar no exagerar.

-En segundo lugar, lávate el cabello por la mañana y no por la noche. ¿Por qué? Por la noche la piel produce más sebo y el riesgo es acostarse con el cabello limpio y levantarse con el cabello graso. Por lo tanto, la posible ducha es mejor que se posponga a cuando te hayas levantado.

-Otra cosa importante es hacer un exfoliante del cuero cabelludo un par de veces al mes, no más. ¿Cómo se debe hacer? Lo primero será eliminar todos los residuos de los productos de peinado utilizados, regenerar el cuero cabelludo con una mascarilla que sea nutritiva y además indicada para el cuero cabelludo y con ello, podrás reducir (y de hecho casi eliminar) la producción de sebo .

-Por otro lado, para el lavado del cabello es importante utilizar productos específicos, que no sean demasiado pesados. Un cabello graso no es un cabello que no necesita una hidratación adecuada, simplemente necesita ser mimado con un limpiador adecuado. En primer lugar, comprender qué causó el problema, de modo que puedas curarlo en el origen.

-Por último, recuerda usar siempre agua tibia y un secador de pelo a bajas temperaturas, para evitar que el sebo se vuelva más líquido y se esparza la grasa (literalmente).