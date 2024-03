Tienes que comprar el vestido mini de Primark: vas a arrasar esta primavera por sólo 18 euros

El color nude es uno de los tonos que serán tendencia en el mundo de la moda a lo largo de esta temporada primavera/verano, y muchas de las principales marcas del sector han añadido a sus catálogos alternativas para que puedas lucirlo en esos días cálidos. Es el caso del vestido mini de Primark.

Una de las mejores opciones de sus colecciones actuales probablemente es este vestido, ideal para asistir y destacar en un evento semiformal, tanto de día como de noche.

El vestido mini de Primark con el que arrasarás

¿Por qué el nude es uno de los preferidos de las celebrities?

Si sueles prestar atención a los looks de las celebrities, habrás notado que tanto el beige como el nude son dos colores que se han sumado a los típicos básicos. Pueden reemplazar al blanco en más de una ocasión, y al sustituirlo permiten crear outfits elegantes pero sin pecar de exceso de pulcritud.

Suponen una base interesante para la combinación con otros colores, y su carácter innegablemente sobrio te da la oportunidad de arriesgar con otras prendas y/o accesorios.

El nude es perfecto para salir a cenar, pero también sobresaldrá si tienes una despedida de soltera o en un cóctel con tus amigas. ¡Sirve para todo!

Tallas y colores para el vestido de Primark

Lamentablemente esta prenda sólo se vende en este color, pero Primark tiene vestidos cortos en otros tonos si le echas un vistazo a sus últimas novedades.

Respecto a las tallas, tendrás que escoger una. Van desde la 34/36 hasta la 48/50, por lo que deberías revisar la guía de tallas de para elegir la correcta.

Igualmente, puedes hacer un cambio o devolución del producto siempre que el artículo no haya sido usado ni tenga señales de daños ni desgaste.

¿Con qué materiales está elaborado este vestido?

Primark usa una composición 100% viscosa. ¿Por qué utiliza este textil? Porque es hipoalergénico y transpirable, capaz de mantener la frescura en el verano. Asimismo, es útil para proporcionar aislamiento en el invierno. Como no atrapa el calor y dispersa el sudor, podrás bailar durante toda la noche sin transpirar.

Para evitar el deterioro de esta prenda, no la seques en la secadora ni la limpies en seco. Además, es una mala idea aplicarle lejía o blanqueador al limpiarla.

Eso sí, puedes lavarla en la lavadora a una temperatura máxima de 30° C y en ciclos de centrifugado corto. Procura lavarla del revés y junto con colores claros.

Afortunadamente es apta para la plancha, así que puedes hacerlo, pero haciéndolo a una baja temperatura para no quemar ni manchar la tela. Siempre revisa los datos de la etiqueta para que no la prenda no se estropee antes de tiempo. dudas, entonces pregunta directamente en Primark o ves a la tintorería.

¿Cuál es el precio del vestido mini de Primark?

El precio que tiene este vestido corto con vuelo de Primark es de sólo 18,00 euros. Sorprende porque realmente se trata de un precio totalmente accesible. Y esto lo transforma en un muy buen vestido para regalar.

Lo puedes hacer tanto a una mujer de tu familia como a ti misma. Al final, por sólo 18,00 euros te haces con un vestido que te sacará de apuros esta primavera. Cuando tengas prisa y no sepas qué ponerte, recurre a él. Acompáñalo con un calzado y unos accesorios a juego, y todo el mundo elogiará tu estilo único. Además sabes que tienes variedad de prendas y complementos en la misma tienda.

En su web oficial Primark se aconseja, por ejemplo, combinarlo con unas botas altas negras y un bolso pequeño, pero suficiente para que quepan tus objetos de valor.

¿Tienen servicio de entrega a domicilio?

Por el momento Primark no tiene ningún servicio de envío o entrega a domicilio para sus productos. Ahora bien, la ventaja es que puedes recogerlos en alguna tienda física de la cadena totalmente gratis. Es decir, no pagarás más que esos 18,00 euros y encima te puedes probar las prendas al momento.

Busca la tienda más cercana a la dirección de tu casa, recogiendo el pedido cuando esté en ella. Primark señala que te informan cuando llega a la tienda seleccionada, para que puedas ir a recogerlo de inmediato y sin que se tarde. Cuando lo veas en este tienda, no lo dejes escapar en horas puede ser que ya no esté disponible.

Finalmente, sepas puedes cambiar o devolver cualquier artículo en un plazo máximo de 28 días después de la compra, pero el producto debe estar en excelentes condiciones y debes presentar el tique de compra original. Si algo no te queda claro, puedes consultar su apartado de Cambios y devoluciones en la web.

Si hace tiempo que estabas detrás de un vestido nude, seguramente éste es uno de los mejores que puedes comprar en virtud de su precio/calidad.