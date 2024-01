El cárdigan de moda es de Primark y ya lo lleva Paula Echevarría

Las colaboraciones entre las celebrities y las marcas son cada vez más comunes. Pasa con muchas como Paula Echevarría, que es imagen de algunas de las colecciones de Primark. Por esto va luciendo diversas prendas en sus redes sociales. Como el cárdigan de moda, que está en el catálogo de la firma y es otro de los trabajos en conjunto.

Con esta prenda de estilo casual, casi estudiantil como la propia firma la describe, podrás renovar tus outfits invernales.

El cárdigan de moda es de Primark

¡Un look desenfadado, apto para todo tipo de situaciones! Pues la principal ventaja de este cárdigan es su versatilidad. Podrás lucirlo en cualquier evento semi formal o informal, volviéndose rápidamente el protagonista de la situación gracias a las rayas horizontales de esta versión en negro y blanco.

Alternativamente, tienes la opción de decantarte por una versión en color crema. Ésta es un poco más formal y elegante.

Se trata, en cualquier caso, de una solución para esas mujeres sofisticadas que deben ir a la oficina, atender asuntos familiares, asistir a reuniones de negocios y, al final del día, reunirse con su pareja o sus amigas para disfrutar de una cena fuera de casa. Siempre que te sientas identificada con estas circunstancias, el cárdigan de Paula Echeverría te acompañará toda la jornada, pues es viable para todas estas situaciones.

En qué tallas lo puedes encontrar

Cuentas con diversas tallas, que van desde la 32/34 hasta la 48/50. Deberías echarle un vistazo a la guía de tallas de Primark para confirmar que la que crees que es la correcta y efectivamente lo sea. Si te equivocas no hay problema, porque puedes pedirles que te la cambien por una talla más o una talla menos; o directamente devolverla y que te reembolsen el importe.

Materiales de elaboración

Este cárdigan con cuello redondo y largo de manga completo es fabricado 100% en poliéster de la mejor calidad del mercado. Justamente por eso es importante que lo mantengas alejado del fuego, al ser éste un textil que se incendia con mucha facilidad. Hecha esta aclaración, es una tela agradable al tacto y compatible con todas las estaciones del año. ¡Úsala en también en primavera/verano!

Respecto a los cuidados, puedes lavarlo a máquina pero la temperatura de la lavadora nunca debería excederse de los 40° C. Asimismo, recomiendan no utilizar lejía ni secarlo en secadora. Sí puedes plancharlo, a una temperatura máxima de 30° C recordando que deberías plancharlo del revés para no dañar los materiales. En la lavadora, lava los tonos iguales juntos.

Cuál es el precio del cárdigan de moda en este momento

El precio del cárdigan de punto de Paula Echavarría, en Primark, es de sólo 21,00 euros. Es decir, un precio muy accesible. Comparado con otros cárdigans que llegan a costar por encima de los 100 euros, es una solución básica y además muy interesante.

¿Cómo combinarlo?

Los pantalones y las faldas de jean son de las combinaciones más atractivas para este cárdigan, al crear un contraste notable entre las telas duras y las telas blandas. Al ser predominantemente claro, tanto en su versión negro y blanco como en su versión crema, deberías decantarte por vaqueros o faldas oscuras, que inmediatamente llevarán las miradas hacia la parte superior del cuerpo.

Política de envíos de Primark

Para comprar debes entonces saber de qué forma lo puedes obtener. Desafortunadamente, Primark no realiza envíos ni entregas de sus productos. Tampoco posee servicio de cambios o devoluciones por correo postal, y son cosas que deberías considerar al momento de la compra.

Puesto que debes buscar las tiendas más cercanas a tu domicilio y averiguar cuáles son sus horarios de apertura. Toda la información está en su página web oficial, Primark.com.

Política de cambios y devoluciones

Si un producto presenta algún defecto, una vez lo hayas comprado en la tienda, entonces puedes cambiarlo o devolverlo en cualquiera de las tiendas de Primark con sólo dirigirte allí. Si tienes alguna pregunta en tal sentido, debes ponerte en contacto con su equipo de atención al cliente a través de la página web.

Sobre las devoluciones, Primark informa que puedes cambiar o devolver cualquier artículo de Primark en un plazo de 28 días.

El producto debe estar como nuevo en todos los casos. De lo contrario, el cambio o la devolución podrían ser rechazados.

En resumen, éste es un cárdigan de esos perfectos para guardar en la maleta si estás preparando una escapada o tus vacaciones. Fácilmente adaptable a entornos variados, complementará cualquier falda o pantalón evitando que pierdas tiempo antes de salir.

Incluso, es una de esas pocas prendas para las cuales sugerimos aprovechar su precio bajo y adquirirla en sus dos colores. Ya sabes que en Primark no hay rebajas, pero siempre consigues precios más bajos y hasta hay una zona de oportunidades con prendas a precios de risa.