Cinco tiendas ‘vintage’ de Madrid que solucionarán tus regalos de Navidad al mejor precio

Con la Navidad a punto de comenzar, se inicia una época que puede resultar un engorro para quienes no tienen mucha imaginación. Esta no es otra que la de buscar regalos para tus seres queridos, una acción que durante el día de Navidad o la noche de los Reyes Magos puede estar dotado de una gran magia, aunque los preparativos quizá no sean tan bonitos ni a nivel económico ni imaginativo. No obstante, en LOOK tenemos la que podría ser la solución a tu problema.

Como ocurre cada año, una de las opciones estrella para comprar de cara a la víspera navideña es la de la ropa. Una renovación de armario siempre viene bien, sea cual sea la persona a la que se vaya a regalar algo y sin importar la edad que tenga. En cierto modo esto puede suponer todo un quebradero de cabeza, además de algo totalmente desfavorable para el bolsillo. Pero esto no tiene por qué ser siempre así, ya que existen un sinfín de tiendas Vintage que pueden sacarte de cualquier apuro, al mejor precio y con la mejor calidad, por ello hemos hecho una lista de casi todas las que están presentes en la capital.

Holy Guns

Toda la ropa con la que cuenta este comercio es de segunda mano. Lo que tal vez los clientes que entran por primera vez no pueden llegar a imaginar, es que todas las prendas gozan de una creatividad añadida al haber sido rediseñadas por los encargados de la tienda, contando con un montón de diseños que pueden resultarte atractivos, además de la posibilidad de contactar con ellos para customizar tu propia pieza sin necesidad de adquirir una a la que otorgar una segunda vida.

Columbus

En esta tienda cuentan con una amplia gama de ropa de abrigo, entre la que están los jerseys, los polos o las chaquetas. Lo que más te gustará es que la gran mayoría son de marcas como Lacoste, Tommy Hilfiger o incluso Burberry, aunque eso sí, a unos precios completamente asequibles, así que no dudes en pasarte y deleitarte con las novedades.

Loué

Pese a parecer una boutique de lujo por fuera, lo cierto es que por dentro se encuentra una tienda de ropa y complementos de segunda mano que ya promete ser todo un éxito, ya que goza de diseños destacados de la talla de Chanel, Jimmy Choo, Gucci, Louis Vuitton o los emblemáticos Levi’s.

Vintalogy Rastro

Considerada en muchas encuestas como la tienda de ropa vintage y de segunda mano más grande de Europa, Vintalogy Rastro, ubicada en Lavapiés, se ha convertido en uno de los pesos pesados de Madrid gracias a sus prendas vintage en perfecto estado, teniendo en su colección a grandes marcas como Chanel, Louis Vuitton, Dior, Prada, Hermés, Versace o incluso Carolina Herrera.

Archive Sneakers

En una de las pequeñas calles paralelas a la Gran Vía se encuentra Archive Sneakers. Si prefieres regalar zapatillas, esta será tu mejor opción, ya que cuenta con modelos de Adidas, Puma, Reebok, New Balance, Nike… Y cómo no, también las famosas Air Jordan en varios colores.