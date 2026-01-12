Teresa Urquijo, perfecta anfitriona de estilo en el bautizo de Luisa Bergel y Cristian Flórez

Teresa Urquijo reapareció este fin de semana radiante, captando todas las miradas en el bautizo del pequeño Pelayo, hijo de Luisa Bergel y Cristian Flórez, celebrado en la histórica localidad extremeña de Guadalupe. La esposa del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, viajó expresamente para acompañar a la familia y se convirtió en una de las invitadas más comentadas, tanto por su presencia como por su impecable elección de vestuario. Para la ocasión, Teresa apostó por un look country chic que combinaba sofisticación y comodidad: un jersey de cuello alto en tono beige, chaleco bordado con detalles de pelo, falda midi de vuelo y mocasines de piel marrón. Como toque final, un pañuelo de seda en tonos rosas y naranjas aportaba color y elegancia al conjunto, mientras que su melena lisa y su peinado natural reforzaban la sensación de frescura y estilo sin esfuerzo.

El bautizo se desarrolló en dos escenarios emblemáticos. La ceremonia religiosa tuvo lugar en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, un santuario declarado Patrimonio de la Humanidad, que combina estilos gótico, mudéjar y barroco, y que ha sido durante siglos un punto de peregrinación y culto. Posteriormente, los invitados se desplazaron al Palacio Granja de Mirabel, rodeado de bosques de castaño y con una arquitectura señorial que ha hospedado a personajes históricos como Cervantes o Alfonso XII. El entorno, cuidadosamente elegido, ofreció un marco idóneo para un almuerzo campestre con mesas largas y compartidas, mantelería clara y una parrilla al aire libre que se convirtió en el epicentro de la gastronomía de la jornada.

Teresa Urquijo en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Teresa compartió la cita con amigas y familiares cercanos a la familia Bergel, entre ellas Inés Anoz y Casilda Aguilera, así como con los padrinos del pequeño, Hussi Istambuli y Ana López Herrera. Su cercanía y simpatía, combinadas con un estilo elegante pero funcional, la hicieron destacar de manera natural en un evento pensado para la calidez y el disfrute en compañía de los seres queridos. La jornada transcurrió entre risas, bailes y música: una charanga animó la tarde mientras el DJ prolongó la fiesta hasta la noche, creando un ambiente distendido y lleno de complicidad.

Este evento también puso de relieve la relación de Teresa con Luisa Bergel, quien en los meses previos a su boda había contado con el apoyo de la aristócrata, especialmente en la organización de su despedida de soltera. La afinidad entre ambas quedó patente en la complicidad mostrada a lo largo del día, desde las fotos con el bebé hasta los gestos de cercanía durante la comida. Además, la atención al detalle no pasó desapercibida: la concha bautismal personalizada con el nombre del niño y la fecha del sacramento, junto con los regalos cuidadosamente entregados, reflejaron la delicadeza de los anfitriones y la emotividad de la ocasión.

Teresa Urquijo y varias amigas en un bautizo. (Foto: RRSS)

Más allá de la ceremonia y el banquete, Teresa Urquijo demostró una vez más que el estilo no depende exclusivamente de vestidos largos ni tacones: con un conjunto versátil, piezas clave de tendencia y accesorios acertados, logró un look que combinaba elegancia, comodidad y personalidad, adaptado a la estética rural que marcaba la celebración. Su elección no solo la convirtió en referente de moda para eventos de día, sino que también reflejó su capacidad de integrarse con naturalidad en celebraciones familiares, disfrutando del momento y aportando su sello personal.