Los míticos selfies de Kim Kardashian parecen tener los días contados, para disgusto de sus 103 millones de seguidores en Instagram. Ella misma ha dejado caer la noticia en el último capítulo de su reality, ‘Keeking up with the Kardashian’, al confesarle a su hermana Khloe que en estos momentos prefiere usar Snaptchat a fotografiarse ella misma con la cámara se su teléfono móvil. Sin duda, un hecho impactante y completamente inesperado por parte de la estrella de la telerrealidad.

Si por algo es conocida Kim Kardashian más allá de sus curvas y su famoso ‘contouring’ es por su afición a las autofotos. Conocida como la ‘reina del selfie’, en 2015 llegó a publicar un libro, ‘Selfish’, con sus mejores retratos realizados a través de su móvil en el que, además ofrecía todo tipo de trucos y consejos para conseguir la imagen perfecta.

No obstante, ahora Kim considera que esa tendencia ha quedado obsoleta, al haber sido sustituida por la mencionada red social. Lo dejó patente durante un juego de preguntas basado en la cuestión ‘¿qué preferirías?’, cuando su hermana Khloé quiso saber a qué renunciaría antes, si a publicar selfies en la web o vídeos en su cuenta de Snapchat. ‘Grandes dilemas’ de la era digital a los que debe enfrentarse toda una estrella de la telerrealidad. El tiempo dirá si realmente llega a cumplir su promesa.

Time for @KimKardashian to choose: give up selfies or Snaps? Watch her pick & then catch up on all past seasons of #KUWTK, only on @hulu. pic.twitter.com/e0BxurPg79

— Kardashians on E! (@KUWTK) October 10, 2017