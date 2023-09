Stradivarius y su lucha contra Zara: todo es culpa de los perfumes

Nuestras tiendas favoritas nos sorprenden cada temporada por sus prendas y accesorios. Y desde hace algún tiempo, también con perfumes de diversos olores. Por esto, tanto Zara como una de las tiendas del mismo grupo de Inditex, Stradivarius, cuentan con colonias y muchas de ellas son las equivalencias a perfumes de lujo que nos resultan más caros.

En general, suelen imitar a aquellas colonias de grandes marcas, tanto para mujeres como para hombres, aunque no son exactamente igual, si no, no se podrían vender. Y desde hace poco Stradivarius también incluye las suyas.

Los perfumes: Stradivarius y su lucha contra Zara

Eau de toilette n. 22 «A Moment of Love»

En un formato de 100 ml, un claro ejemplo de ello es este perfume en color púrpura, que lleva una mezcla de ingredientes que la hacen única y podrás ponerte en cantidad de ocasiones. Por ejemplo está flor de cactus, ambreta, magnolia, jazmín, violeta, sándalo, ondas emocionales, vainilla, ámbar y madera de cedro.

Debes buscar cuál es su equivalencia en la marca referente y ver que te puedes ahorrar un dinero. En este caso su precio es de 17,99 euros , un precio que se ajusta a tu bolsillo.

Eau de toilette n. 146 «A Moment of Bliss»

Otro de los perfumes que puedes comprar en este momento y directamente en la web de Stradivarius.

Podrás deleitarte con esta fragancia a base de frutos rojos, agua de pera, agua de coco, rosa damascena, ondas emocionales, melocotón, jazmín, vainilla, almizcle blanco y acuerdo de algodón de azúcar. El precio es el mismo que el anterior, 17,99 euros.

Eau de toilette n. 170 «A Moment of Calm»

Vas a necesitar mucha calma para poder afrontar este nuevo curso. Para esto te proponemos esta fragancia de Stradivarius.

En un color azul turquesa, lleva bergamota, hoja de violeta, hediona, cedro, ondas emocionales y almizcle blanco. El precio también es de 17,99 euros.

Hay muchos otros perfumes que puedes tener directamente en esta web. también para ellos. Es el caso del Free Spirit Man nº143, en color marino, destaca por llevar manzana, bergamota, limón, canela, ciruela, floral, tagette, cedro, almizcle, vainilla, ámbar gris, benjuí. Lo mejor es que su precio es de 9,99 euros. Y es todo un regalo que puedes apuntar para determinadas ocasiones.

Y si te gusta la vainilla, entonces tienes esta colonia Eau de toilette floral, Rose vanilla eau de toilette nº119 que combina perfectamente frutos rojos, rosa, bergamota, jazmín, caramelo, cerdo, iris, almizcle, vainilla y patchouli.