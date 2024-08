Annabel Elliot es una figura clave en la vida de la reina Camila. La hermana de la reina es una de sus confidentes más importantes y uno de sus mayores apoyos, aunque siempre intenta mantenerse en un segundo plano, sin llamar la atención. Sin embargo, la cuñada del rey Carlos III acaba de colarse en una lista que recoge los nombres de las figuras con más estilo del Reino Unido. Un ranking elaborado por una prestigiosa revista británica y que se encuentra encabezado por la princesa Beatriz de York que, en los últimos tiempos, ha experimentado una impresionante transformación en términos de estilo.

La hermana de Camila ha sido la persona que ha estado a su lado en los momentos más complicados de su vida, cuando fue foco de las críticas por su relación con Carlos III. Y ahora se la suele ver en muchas de las salidas que hace la reina, tanto públicas como privadas. Sin embargo, nunca intenta acaparar los flashes.

A pesar de esto, Annabel Elliot se acaba de colar en la lista de las 25 figuras más estilosas del Reino Unido, elaborada por la revista Tatler. Una lista en la que la primera posición la ocupa la princesa Beatriz de York.

Beatriz de York, en el Palacio de Buckingham. (Foto: Gtres)

La lista ha sido elaborada por el editor de estilo de la publicación, Chandler Tregaskes y, en ella, la hermana de la reina Camila ocupa el quinto puesto. Según afirman desde Tatler, Annabel Elliot tiene un estilo elegante y discreto, majestuoso.

El ‘despido’ de Guillermo

Al margen de cuestiones de estilo, hace apenas unas semanas se conoció que el príncipe Guillermo había tomado la decisión de poner punto final a los servicios que la hermana de la reina Camila prestaba en el ducado de Cornualles. Annabel Elliot llevaba dos décadas trabajando como interiorista en las propiedades del ducado que, hasta la muerte de la Reina Isabel, estaba en manos de Carlos III.

Annabel Elliot, en un coche en Londres. (Foto: Gtres)

Tal como aparecía en el informe sobre las cuentas del ducado de Cornualles del último año, la hermana de la reina Camila no ha recibido ningún pago por parte del ducado, de lo que se deduce que no ha prestado servicio alguno. Además, según ha confirmado el diario The Telegraph, «su extenso trabajo en el ducado se considera completado y el personal ha aprendido lo suficiente de ella». Esto deja claro que Annabel Elliot ya no tiene ningún papel en el ducado, aunque no han trascendido los motivos que han llevado al cese de esta colaboración.

Eso sí, aunque el príncipe Guillermo no cuente más con la hermana de Camila, el rey Carlos III sigue apoyándose en ella, dado que es un pilar fundamental en la vida de su esposa. De hecho, ha sido la responsable de los últimos trabajos que se han llevado a cabo en el Castillo de Balmoral -que ha abierto al público-, y con los que el monarca está muy satisfecho.