Son iguales que las UGG y están de oferta en el Cyber Monday de Zalando

Tras el Black Friday, los descuentos no acaban. Como llega la temporada navideña, hay que seguir con ofertas en las compras para tenerlo todo al día. Por esto vemos unas botas en el Cyber Monday de Zalando.

Se trata de unos botines realmente parecidos a las UGG pero con un descuento que te permitirá comprarlas por menos dinero. ¡Piensa en ahorrar que viene 2024!

Los botines de oferta en el Cyber Monday de Zalando

Son de la marca D.Franklin en color marrón. La tienes para ir bien calentita durante el invierno tanto en la ciudad como en fin de semana como si te las quieres llevar a la nieve para que tu pie no sufra las inclemencias del tiempo.

Hay que reparar en la confección de estas botas. Llevan un material exterior de fibra sintética con tejido sintético en el interior. Mientras que la plantilla es de tejido sintético siendo el grosor del relleno muy cálido.

Además llevan puntera redonda, tal como las UGG y el mismo diseño. Además esta bota resalta porque no es plana a diferencia de muchas otras de este estilo y diseño, y lleva una importante plataforma para estilizar la figura y verte más alta. no sabemos de cuántos cm es porque no lo especifica pero es importante para tenerlo en cuenta. Porque vas igual de cómoda pero subiendo algo de altura.

Se cierra de una forma vez, sin cremallera, siendo abierta. Mientras que la altura de la caña es baja. Vamos, que son unas de las más cómodas que podrás comprar en este momento para pasar fantásticamente este invierno.

Con qué nos ponemos estas botas

Hay cantidad de ocasiones en la que podemos llevar tales botas y quedamos como reinas siempre. Para empezar son las factibles en un fin de semana en la nieve, o bien de escapada de fin de año por Europa.

A su vez son factibles para ir por la ciudad cuando quieres ir cómoda y también totalmente estilosa gracias a su plataforma. Y para el trabajo no las descartes porque irás más calentita a todos lados.

Lo mejor es que son unas botas en color marron para llevar con vaqueros, leggins, faldas, vestidos y otros. Aunque lo mejor son los jeans y con anorak o chalecos acolchados con el fin de crear un conjunto armonioso y bien campero de fin de semana.

Cuál es el precio de estas botas en oferta

Su precio original es de 54,99 euros, pero se quedan en 49 euros, según talla, gracias al descuento del -15%. Puedes ya aprovecharte de estas ofertas gracias al Cyber Monday de Zalando y de muchas otras tiendas.

Si compras ahora puedes recibir tus botas del jueves 30 de noviembre al jueves 7 diciembre en envío estándar que es gratis.

Además hay envío y devolución gratuitos y un derecho de devolución de 100 días. Tienes toda la información en Zalando y la web de la marca.

Más botas estilo UGG

Si te gustan estas botas y quieres más sobre ellas, entonces en la misma web hay algunas bien parecidas.

Están las de Bosanova, con mayor plataforma y también descuento, pues se quedan en 29,99 euros, XTI con precio de 39,95 euros o las de Keslem con plataforma y color marrón claro y precio de 32 euros gracias a los descuentos actuales.

A su vez, tenemos la colección de Dr. Franklin donde hay otras prendas como botas con plataforma, de nieve, y mucho más.

La ventaja de Zalando es que encuentras variedad de prendas en un momento y de muchas marcas a la vez para que no tengas que ir a buscarlas una a una. Es una clara ventaja de la que te puedes beneficiar.