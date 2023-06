Son cómodas, planas y pegan con todo: las sandalias que están volando en Skechers

Hay ciertas firmas en las que una puede confiar por los muy buenos resultados que sus productos suelen darles a sus compradoras. Skechers es una de esas pocas marcas, y las sandalias On the GO 600 un gran ejemplo de su muy buena relación precio/calidad. Son las las sandalias que están volando en Skechers

Éste es un calzado ideal para las próximas semanas de verano, que mantendrá tus pies frescos y cómodos durante todo el día. Independientemente de cómo sea tu jornada, no sentirás dolores ni molestias. Tampoco tendrás que lidiar con la transpiración.

Las sandalias que están volando en Skechers

¡Las On the GO 600 decoran tu vida!

Como bien comenta el fabricante, con su color rosa claro y un diseño que no deja a nadie indiferente, estas sandalias logran outfits realmente encantadores en segundos. Puedes combinarlas como quieras, pero no importa cómo lo hagas, serán las protagonistas indiscutibles de tu look; gracias a esa parte superior de tejido sintético con texturizado de serpiente, y ese práctico cierre de velcro.

Esta sandalia casual de río con tiras destaca por otros detalles interesantes, como la plantilla moldeada Goga Mat y la media suela con amortiguación de alto impulso con capacidad de reacción, ha sido desarrollada para ayudar a absorber los impactos. Incorpora una tecnología de retención de memoria que evita que las articulaciones te duelan al contacto con el suelo.

En el mismo sentido, poseen una suela con tracción multidireccional que previene los golpes y las caídas en superficies que pueden resbalar.

Ligeras y fáciles de usar

El peso de este calzado es de menos de 100 gramos, por lo que llegará un momento en el que te olvidarás de que lo llevas puesto. Sumado eso al cierre de velcro ajustable en el empeine con anillas resistentes, ponértelas y quitártelas es algo realmente fácil.

Por otro lado, te gustará saber que éste es un artículo 100% vegan, en el que no participan animales en la cadena de producción. Skechers mantiene un compromiso contra el maltrato animal y, si compartes esta forma de ver la vida, es algo que seguro valoras.

Tallas y precio

Estas sandalias de ancho medio están disponibles en sólo tres tallas, de la 37 a la 39, así que revisa muy bien cuál es ideal para ti.

Su precio es de 60,00 euros, siendo un calzado que va a acompañarte durante muchos años. valen la pena por su aspecto, su resistencia y su comodidad.

Y una buena noticia es que, si aprovechas la ocasión y te registras en Skechers Plus, disfrutarás de 5 euros de descuento y también de envíos gratuitos. Es decir, puedes ahorrar una pequeña suma que hace que su compra inmediata sea aún más recomendable.