Lady Amelia Spencer y su hermana, Lady Eliza, se han convertido en las grandes protagonistas de una de las citas más emblemáticas para la Familia Real. Las sobrinas de Diana de Gales, hijas de su hermano, Charles Spencer, han acudido a la Royal Ascot, donde han deslumbrado con un estilismos homenaje a la fallecida princesa, pero también a Kate Middleton, una de las ausentes de esta edición a consecuencia del cáncer que padece y que la mantienen alejada de la agenda pública.

Lady Amelia y Lady Eliza, han acaparado todas las miradas gracias a sus looks, con claros guiños a estilismos lucidos en el pasado por la esposa del príncipe Guillermo y por su madre, así como por cambiar los habituales tacones por unas comodísimas alpargatas. En el caso de Lady Amelia, ha apostado por unas alpargatas de cuña en color azul marino con cintas, mientras que su hermana ha preferido una versión en tono taupe también con cintas. Un detalle con el que ambas han dejado claro que este calzado, tan típicamente español, no está reñido con la elegancia. De hecho, algunas invitadas a la boda del duque de Westminster el pasado 7 de junio también se decantaron por alpargatas de esparto y la propia Kate Middleton las ha llevado en más de una ocasión en la temporada estival.

El look de Lady Amelia

Lady Amelia ha lucido un precioso vestido de color azul navy con estampado de lunares blancos, con cuello camisero en blanco, falda plisada y manga larga ligeramente abullonada. Un diseño de Jade Holland Copper que ha combinado con un tocado de Jane Taylor.

El look de Lady Amelia recuerda, en gran medida, a un modelo que llevó la anterior princesa de Gales en 1985 en una sesión fotográfica en el Palacio de Kensington, así como a un diseño que lució Kate Middleton en un posado junto al rey Carlos III, la reina Camila y los duques de Sussex, por el 70 cumpleaños del monarca. El look de la esposa del príncipe Guillermo pertenecía a una de sus marcas preferidas, Alessandra Rich.

🎂 Wishing a very Happy 70th Birthday to The Prince of Wales!

Two new photographs of The Prince of Wales and his family, taken by @ChrisJack_Getty in the garden of Clarence House, have been released to celebrate HRH’s 70th birthday. Visit @ClarenceHouse for more 📷 pic.twitter.com/nQwDOPGVkx

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 13, 2018