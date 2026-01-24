Hay un perfume unisex que lleva años usando y que encanta a todo el mundo, este es el secreto mejor guardado de mi madre. Estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días descubriendo lo mejor de este tipo de elementos que nos darán más de una sorpresa.

Un perfume puede marcar la diferencia, es la mejor carta de presentación que tenemos disponible y puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra alegría. Un olor que nos hace sonreír a primera hora y que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Tendremos que apostar claramente por una serie de situaciones cambiantes que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que cada detalle cuenta. Un olor familiar que lleva décadas siendo tendencia puede llegar a toda velocidad, con algunos elementos que serán esenciales en estos momentos y que puede acabar siendo esencial.

Mi madre tenía un secreto

Un secreto de todas las madres es cómo hacían para estar siempre perfectas, mantener la casa en orden y ser todo un ejemplo para seguir con mucho menos de lo que nos imaginaríamos hoy en día. Es el momento de apostar claramente por un giro importante de guion que puede acabar siendo el que nos dará alguna sorpresa inesperada.

Volvemos al pasado y lo hacemos con una forma de descubrir el mundo que puede ser esencial y que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Recordaremos un aroma especial y lo haremos con la mirada puesta a una serie de cambios que son esenciales.

Este perfume es toda una experiencia. No sólo por los recuerdos que nos trae, también con lo que simboliza. Un buen básico que, sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. En estos días en los que cada detalle cuenta, todo puede ser posible.

Será el momento de apostar claramente por esta situación del todo inesperada que nos alejará de los cambios y nos dará alguna que otra alegría, en estos días en los que cada detalle cuenta.

Un perfume unisex que lleva años usando y que encanta a todo el mundo

Encanta a todo el mundo este perfume unisex que se ha convertido en todo un símbolo. Podremos descubrir lo mejor de un elemento que, sin duda alguna, podremos empezar a visualizar de la mejor manera posible. Es hora de conocer qué nos está esperando en estos días que tenemos por delante.

4711 es una colonia con historia que nos traslada a los orígenes de un perfume unisex que puede cambiar por completo todo lo que necesitamos. El olor a limpio puede acabar siendo la mejor carta de presentación posible, este perfume nos ayudará a dar la impresión de que necesitamos.

Tiene un toque de alegría que sin duda alguna, podremos empezar a ver llegar con una frescura extra. Los expertos de Valmara nos explican en su blog algunas peculiaridades de este perfume clásico que vuelve con fuerza: «La historia de 4711 se remonta al siglo XVIII. Según la leyenda, el 8 de octubre de 1792, un monje cartujo obsequió al comerciante Wilhelm Mülhens con la receta secreta de un «aqua mirabilis», un «agua milagrosa» destinada tanto para uso interno como externo. Inspirado por este regalo, Mülhens fundó una pequeña fábrica en la Glockengasse de Colonia, Alemania, donde comenzó a producir y vender esta fragancia única. Durante la ocupación francesa de Colonia, las autoridades implementaron un sistema de numeración para las casas de la ciudad. La residencia y fábrica de Mülhens recibieron el número 4711 en la Glockengasse. Este número, inicialmente una simple designación, se convirtió con el tiempo en la marca distintiva de la fragancia, simbolizando autenticidad y calidad. A lo largo de su historia, 4711 ha enfrentado diversos desafíos, incluyendo disputas legales sobre el uso del nombre «Farina», que llevaron a la familia Mülhens a adoptar oficialmente «4711» como marca en 1881. Además, la empresa ha pasado por varias transiciones de propiedad: en 1994 fue adquirida por Wella AG, luego por Procter & Gamble en 2003, y finalmente, en 2006, la marca fue vendida a Mäurer & Wirtz, una empresa familiar con sede en Aquisgrán, Alemania. 4711 Original Eau de Cologne se caracteriza por su composición fresca y equilibrada. Las notas de salida incluyen limón, bergamota y naranja, que aportan una frescura cítrica inmediata. En el corazón, la lavanda y el romero ofrecen un matiz aromático y relajante, mientras que las notas de fondo de neroli y petitgrain añaden profundidad y persistencia a la fragancia».