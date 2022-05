Las sandalias de MaryPaz para los días que quieras salir cómoda

En verano triunfan los diversos tipos de calzado. Y así de estilosas son las sandalias de MaryPaz para los días en los que quieres total comodidad. No te las pierdas y busca tu talla, pues se agotan por momentos.

Lleva diversos detalles que la hacen más especial y lo mejor es que te la pones con todo aquello que tienes en casa para pasar mejor el verano.

Mira las sandalias de MaryPaz para los días de comodidad

Hablamos de la sandalia plana en dos colores diferentes que lleva detalles en aplique napa en blanco o camel, según el color que elijas. Ambas tienen un adorno dorado para lucir más elegante.

Con qué nos ponemos esta sandalia

Para ocasiones especiales cuando queremos confort y sabemos que vamos a andar. Porque son totalmente planas y esto permite ir casi descalza por todos lados con la comodidad que esto supone para que nuestro pie respire y no sufra daños innecesarios.

Es factible con tus vestidos cortos, largos, con faldas midi y ligeras para la época estival, además de con shorts y blusas a juegos, jeans y hasta con bermudas siempre estilosa. Las sandalias se llevan para muchas ocasiones como por la tarde, también para ir de terraceo con tus amigas y hasta en la noche cuando vas a cenar o en aquella fiesta junto al mar o en su defecto la piscina donde también te refrescarás en esta temporada estival.

En dos colores a elegir

Estas sandalias de MaryPaz están en dos colores distintos para que podamos elegir aquel que nos gusta más o bien que mejor combina con todas las prendas que tengamos.

Por un lado está la sandalia plana con aplique napa en color blanco. El color que no nos fallará nunca y que permite que el detalle dorado se vea mucho más. óptimo para cantidad de ocasiones que no podrán fallarte en la temporada estival.

Mientras que la sandalia también estará en aplique camel, ese color que llevas con tus shorts en caqui y también con vestidos blancos o de color tierra para un mayor toque juvenil. También lleva el dorado encima.

Cuál es el precio de la sandalia del momento

Las compras en la tienda física o bien online de MaryPaz por un precio de 29,99 euros. algo que te puedes permitir para lucir en estos próximos meses. Las tallas son de la 36 a la 41 y eliges el color y talla que tienes o desees.