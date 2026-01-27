Reencuentro con estilo: Carlota Casiraghi y su ex suegra brillan juntas en el desfile de Chanel

Carlota Casiraghi ha sido una de las invitadas estrella al desfile de Alta Costura de Chanel celebrado en París. A cargo del diseñador Matthieu Blazy, este es el primero que el modisto atiende desde asumió la dirección creativa de la firma. Gran amante de la moda, la hija de Carolina de Mónaco no quiso perdérselo por nada del mundo, y también estuvo muy bien acompañada por la que fuese su suegra: la actriz francesa Carole Bouquet, madre de Dimitri Rassam.

De esta forma, pudimos comprobar que ambas mantienen una estupenda relación, pese a que su matrimonio con Rassam no haya funcionado. La pareja anunciaba su ruptura en 2024, tras siete años juntos y un hijo en común. Sin embargo, según acabamos de confirmar, la unión con su familia política permanezca intacta. Además, esta aparición de la hija de Carolina de Mónaco también coincide con la publicación de su primera novela en solitario, que verá la luz este próximo 29 de enero.

Carlota Casiraghi. (Foto: Gtres)

Para la ocasión, Casiraghi ha vuelto a hacer gala de su buen gusto para la moda, optando por un vestido en el famoso tono «Cloud Dancer», -que ya se ha convertido en un imprescindible dentro de armarios como el de Isabel Díaz Ayuso-, y considerado por muchos como el color del año. Un diseño que precisamente vimos sobre las pasarelas en octubre del año pasado, y que contrasta por completo con el «total black» de su ex suegra.

Carlota Casiraghi en el desfile de Chanel. (Foto Gtres)

El vestido con el que Carlota Casiraghi ha acaparado todas las miradas

Carlota Casiraghi ha conseguido brillar con luz propia en este esperadísimo desfile gracias al look número 31 de la colección Primavera/Verano 2026 de Chanel. Se trata de un diseño de manga larga y cuello redondo, que se amolda al cuerpo y también cuenta con marcadas costuras verticales. De hecho, la propia falda deshilachada del vestido termina con una abertura adornada con flecos y flores.

Carlota Casiraghi y Carole Bouquet en el desfile de Chanel. (Foto: Gtres)

Un pieza muy favorecedora que quiso combinar con unos zapatos bicolor en tono blanco y negro, y que la propia marca popularizó a finales de los 50. Mientras que, en el caso de Carole Bouquet, ella optó por un abrigo negro, pantalones y zapatos de charol a juego. El toque distintivo lo daba el fino collar de perlas que adornaba su garganta.

Entre otras invitadas selectas de Chanel también encontramos a figuras como Dua Lipa, Penélope Cruz, Vanessa Paradis, Nicole Kidman o Margaret Qualley. Y lo cierto es que la mayoría de ellas recurrieron al negro como color clave, siendo Dua Lipa una de las más atrevidas. Y es que la artista optó por un conjunto de falda de tubo y chaqueta con estampado de leopardo.