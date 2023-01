Pull&Bear no piensa, actúa: estas botas blancas las rebaja al máximo y pegan con todo

Si necesitas calzado nuevo para este invierno, entonces te puedes beneficiarte de las rebajas para tener complementos a precios más bajos. Es el caso de las botas blancas de Pull&Bear.

Descubre su precio, en descuento y sus características para hacerte con estas botas blancas, ideales para esta época del año.

Conocer cómo son las botas blancas de rebajas de Pull&Bear

Son botines acordonados en color claro, que crean tendencia. Se cierra mediante cremallera en la parte interna aunque lleva cordones en su diseño. Lleva una suela potente estilo track para mayor comodidad cuando vamos a caminar o bien salimos a la montaña. Además tiene una suela de 5 cm para que subas y estés más alta pero vayas bien confortable a todos lados.

Cómo está elaborada

La composición de este accesorio es importante para que veas la calidad y para que te dure en el tiempo. Está confeccionada en 100% poliuretano y el forro es de 100% poliéster mientras que la suela es de 100% poliuretano termoplástico.

En sus cuidados, debes estar atenta porque no debe lavarse, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco, no usar secadora y no sumergir en agua.

Para más instrucciones, en la web de Pull&Bear ofrecen diversidad de información para cuidar de las prendas siempre según cada material.

Por ejemplo, el charol/sintetico/tejido debe limpiarse con paño húmedo. El ante/nobuck/ serraje se limpia con cepillo suave o esponja dura. En el cuero, se pueden aplicar ceras incoloras o al tono de la piel. Además, el ante/nobuck/ serraje pueden protegerse con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas).

Con qué llevar las botas blancas

Destaca, en este caso, por ser versátil y llevar con cantidad de prendas. Es el caso de los plumas y vaqueros, además de jerséis, cardigans y otros que le van a la perfección. Puedes llevar estas botas en muchas ocasiones, en especial si vas de fin de semana a la sierra o bien a un lugar con más frío y siempre estarás calentita.

Y si decides ir de compras por la ciudad también es el calzado ideal porque permite caminar con toda comodidad.

Con descuento

Estas botas están de rebajas, por lo que pagarás menos por ellas. Si su precio es de 29,99 euros, las tienes ahora por 19,99 euros, en varias tallas. No quedan muchas, así que date prisa. Por otro lado, mira si está tu talla disponible en la tienda física antes de ir.