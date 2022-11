Protégete del frío este invierno con los guantes de salamandra: estilosos y cómodos

En breve, vendrán los meses menos calurosos del año y debemos ir bien protegidas. Ya puedes hacerte con la chaqueta más gruesa, el jersey y también los guantes de salamandra. Son de Zara y te los pondrás en las ocasiones más elegantes.

Aportan todo lo que necesitas para una velada bien completa. Van con tus blazer, vestido corto, falda y también medias y zapatos.

Los guantes de salamandra que debes tener

Son de piel y largos, para que los puedes lucir mucho más y pasar menos frío durante otoño e invierno. Llevan el detalle de una aplicación metálica en forma de salamandra. Por tanto destacarán por esta pieza y todos quedarán asombrados y rendidos a tus pies.

Este artículo es el complemento ideal para las noches de fiesta y donde además podrás resguardarte bien del frío.

En exterior, se confecciona en 100% piel ovina, mientras que el forro es de 100% poliéster.

Cuáles son sus cuidados

La piel es mejor no tocarla demasiado, porque es un material bien delicado que además te puede durar muchos años. Desde Zara señalan que cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente.

Por un lado, el cuero es un material natural resistente pero puede ser delicado, por eso hay que intentar evitar la humedad, el calor, los productos químicos o la lluvia ya que pueden dañarlo.

Y para eliminar las manchas suaves se puede utilizar un paño pero para las manchas más delicadas, los artículos de cuero deben llevarse a una tintorería especializada. Si el cuero se moja, deja que se seque al aire a temperatura ambiente normal.

En este caso, para unos guantes de piel ovina, recomiendan no lavarlos, no usar lejía / blanqueador, no planchar, sin limpieza en seco y no usar secadora.

Además, desde Inditex trabajan con diversos estándares y sellos de calidad, como el Green to Wear 2.0, que tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental de la producción textil. Para ello han desarrollado el programa The List de Inditex que ayuda a garantizar tanto la limpieza de los procesos productivos como la seguridad y salud de las prendas.

Dónde comprar los guantes de Salamandra

Están en la web de Zara con un precio de 49,95 euros, ideales para tener y también regalar a aquellas personas más especial, puesto que se lo merece, y así lucen alta calidad en piel. las tallas disponibles son M y L, no te quedes sin ellos antes de que sea tarde y se agoten.