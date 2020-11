Productos y tratamientos pharma por menos de 20 euros

Necesitamos cuidar nuestra piel, mimar los pies y también nuestro cabello. Los productos y tratamientos pharma nos dan esa confianza que no vemos en otros. Por suerte, hay gran cantidad de ellos por menos de 20 euros y al alcance de todos los bolsillos. Te damos un listado de ellos para que elijan los que te vayan mejor.

Cosmética, suplementos, tratamientos capilares, mascarillas, geles hidroalcohólicos y mucho más todo ello en las farmacias.

Maskné Repair

Camaleon Cosmetics ha creado una gama creada para proteger, restaurar y equilibrar la microbiota de tu piel frente a los daños provocados por el uso de la mascarilla. Maskné Repair está formulada con agua termal y activos de alta eficacia demostrada. La gama engloba 3 grupos de productos dependiendo cuándo los tengas que aplicar. Bien sea antes de la mascarilla, mientras llevas puesta la mascarilla o después de quitarte la mascarilla.

PRE-MASK: protege y previene. Hay que aplicarlo después de tu rutina habitual (limpieza, hidratación, contorno de ojos, etc) en la zona alrededor de la boca, nariz y cuello. Y vale 12,50 euros. Luego la MASK: calma y refresca en dosificador en bruma para aplicar el producto sin necesidad de tocarse el rostro. Su precio es de 14,50 euros. Mientras que la POST-MASK: repara, equilibra y plus de hidratación, nutre, regenera y repara la barrera hidrolipídica ayudando a proteger los mecanismos naturales de defensa de la piel y es apta para pieles sensibles. El precio es de 15,50 euros.

Efecto flash de acción inmediata

Ampollas faciales, de Germinal, que borran los signos de fatiga más acusados. Proporciona una mayor hidratación mediante un conjunto de moléculas hidrosolubles y presenta diversos ingredientes como Hamamelis: extracto natural rico aceites esenciales y taninos, extracto de Ginseng: bioactivador del metabolismo celular y síntesis del colágeno, y alantoína (cicatrizante y suavizante) y Provitamina D que aporta elasticidad y flexibilidad a la piel. Su precio de una caja de 5 unidades de 20 euros.

Aceite de Ungurahui para el cabello

En forma de diversos productos, se trata de un aceite milagroso a la hora de controlar el encrespamiento de la melena y lograr el alineamiento capilar y el control del frizz. Son productos y tratamientos pharma.

Liss Amazonic cuenta con una familia de producto compuesta por champú, acondicionador y mascarilla, todos ellos basados en el Aceite de Ungurahui, una fuente extraordinariamente rica en ácidos grasos y Omega 9, capaces de hidratar y nutrir completamente nuestro cabello desde dentro, para evitar el encrespamiento.

El champú cuesta 6,99 €, el acondicionador 6,99 € y la mascarilla Exotic Liss Amazonic, 8,99 €.

AcneClear Make-Up removal and cleansing gel

Hablamos de gel de limpieza, con aceite del árbol del té australiano que elimina suavemente cualquier impureza, resto de maquillaje o punto negro, dejando la piel perfectamente limpia y fresca. Su eficaz fórmula, con Zincidone® y ácido salicílico, elimina las células muertas de la piel, suaviza la piel y provoca un efecto antiséptico. Un producto de Dermacol, de Cosmética Pharma, de 6,99 €.

Bio-Oil, aceite multiusos

Un aceite que nació hace más de 30 años en Sudáfrica y que a día de hoy, continúa siendo un cosmético estrella y comodín en los neceseres de todo el mundo. Se trata de un producto todo en uno especializado en el cuidado de la piel que mejora la apariencia de estrías, manchas y cicatrices, así como la deshidratación y el envejecimiento cutáneo. ¡No te pierdas los productos y tratamientos pharma!

Su gran reconocimiento internacional con premios en más de 140 países, se debe a múltiples beneficios como que protege e hidrata la piel. Se absorbe en pocos segundos y es de muy fácil aplicación, proporciona una hidratación inmediata y duradera, mejorando significativamente el aspecto de la epidermis y se puede utilizar en todo el cuerpo y en el rostro. Los 60 ml cuestan 11,95€.

Dormir bien de forma natural

Arkopharma muestra ArkoSueño® Flash, un spray sublingual de acción rápida para problemas ocasionales de sueño, despertares nocturnos y desfase horario. Facilita la conciliación del sueño y la disminución de los despertares nocturnos gracias a una absorción 3 veces más rápida. Con 2 pulverizaciones aporta 1,9 mg de Melatonina y 6,6 mg de Amapola de California.

Está recomendado para el insomnio ocasional, para los estudiantes antes de exámenes, el jet lag, insomnio en menopausia, padres con niños pequeños que no pueden dormir bien, personas que no quieren tomar medicamentos, etc. Su precio es de 10,50 euros.

Crema de lanonina

Esta crema, de Lansinosh, sirve como bálsamo labial, al ser un agente hidratante durante siglos y en cosmética durante varios años. También para los talones agrietados, cuida de ellos aplicando una pequeña capa de lanolina antes de acostarte y deja que haga su magia.

Otro problema frecuente que resuelve la lanolina son las cicatrices del acné, uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan muchos y muchas adolescentes. Simplemente hay que aplicar en la zona donde se encuentren y dejar actuar, además ofrece humedad adicional, también muy útil si se tiene la piel extremadamente seca, que es un problema común a medida que cambian las hormonas. Su precio es de 17,99 euros.