El estratosférico precio de los bolsos de lona de Georgina Rodríguez: un negocio inalcanzable

No cabe duda de que Georgina Rodríguez se ha convertido en un fenómeno de masas a nivel mundial. A raíz de su romance con Cristiano Ronaldo, la influencer no ha dejado de cosechar éxitos por sí misma, siendo ya uno de los rostros más conocidos del panorama internacional y una de las empresarias más reconocidas. Es por ello que no resulta en absoluto extraño el éxito que ha conseguido a raíz de la emisión de las dos temporadas de Soy Georgina, razón por la que quiso agasajar a sus seguidores y a algunas creadoras de contenido con una serie de bolsos exclusivos creados a partir de la lona promocional del reality que han generado controversia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix España (@netflixes)

Tan solo fueron 200 las personas afortunadas que pudieron hacerse con algunos de estos diseños, y aunque se trata de una pieza digna de coleccionista especialmente para aquellas amantes de estos complementos, lo cierto es que hay quienes han preferido lucrarse de la suerte a través de plataformas como Vinted, en las que se venden ropa y accesorios de segunda mano a un precio que el propio vendedor pone.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix España (@netflixes)

Es por ello que cada vez son más las personas que han preferido vender estos bolsos en sus respectivas cuentas, aunque por un precio en absoluto asequible para cualquier bolsillo. Tanto es así, que es mucha la gente que pide por ellos entre 600 y 10.000 euros, demostrando así que se trata de un diseño que ya está a la misma altura que muchos otros de alta costura especialmente por el dinero por el que ha sido valorado por quienes lo tienen, aunque aún no se sabe con certeza si están siendo vendidos o si los vendedores se verán obligados a bajar su precio para poder deshacerse de ellos.

Sea como fuere, lo cierto es que el lema «antes coleccionaba bolsos, ahora los regala» es el idílico para definir las últimas semanas de Georgina Rodríguez en las cuales sus bolsos se han convertido en los grandes protagonistas, además de su supuesta crisis con Cristiano Ronaldo. Tanto el futbolista como la de Jaca habían minimizado su aparición en redes sociales de manera considerable, lo que hizo que afloraran los rumores que indicaban que al portugués no le habría gustado en absoluto esta segunda parte de la docuserie de su compañera de vida, en la cual aparece plasmada su vida repleta de lujos. Unos comentarios que iban in crescendo con el paso de los días y que ambos han conseguido apaciguar a las mil maravillas, habiendo compartido imágenes juntos en Instagram y demostrando así que su amor está a prueba de todos los baches que puedan anteponerse en sus caminos, habiendo formado un tándem aparentemente irrompible y apoyándose mutuamente en todos los pasos profesionales de sus vidas, pese a que algunos generen ciertas polémicas.