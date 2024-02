Una nutricionista explica los 4 alimentos que ha dejado de consumir

Hay 4 alimentos que ha dejado de consumir esta nutricionista para poder mantenerse en forma y no sufrir las consecuencias de este paso del tiempo. Ha llegado el momento de cuidarnos un poco más de la mano de un pilar básico de todo cuidado personal, la alimentación.

Somos lo que comemos, por lo que necesitamos conseguir siempre lo mejor para alimentarnos. Es importante comer bien y en especial eliminar algunos productos que no acabarán siendo nada buenos, sino todo lo contrario. Una nutricionista nos explica qué ha dejado de consumir y expone los motivos para hacerlo.

Una nutricionista nos da consejos para cuidarnos

Siempre que queramos perder peso, hay que consultar con un nutricionista. Han estudiado en la universidad todo lo necesario para conocer los alimentos y la forma en la que nos afectan. Son profesionales de la sanidad que ayudan a las personas a cuidarse, no solo a perder peso, sino también a evitar o mejorar su salud frente determinadas enfermedades.

La salud lo es todo, especialmente en estos tiempos en los que queremos conseguir mantenernos en forma. Un buen nutricionista puede marcar la diferencia y para hacerlo, nada mejor que un tipo de alimentación que puede acabar siendo clave en todos los sentidos.

Hay alimentos que son más o menos recomendados por los expertos, pero en cierta medida hay unos básicos que son comunes. Sabemos lo que tenemos y no que comer. Desde las frutas y verduras que son esenciales en cualquier dieta y en especial ser capaz de cuidar nuestra salud. Pero otros, en cambio, no son nada recomendables para lo que necesitamos.

Esta nutricionista nos da una lista de 4 alimentos que ha dejado de consumir, explicando los motivos, algo que nos puede servir para tomar la decisión de seguir incorporándolos a la dieta o eliminarlos por completo. Nuestra alimentación es la clave maestra de una salud que depende en gran medida de ella.

De la misma forma que no tenemos que olvidar que moverse y hacer ejercicio es algo esencial para conseguir estar bien. No solo para estar delgada o no, sino para simplemente estar bien con uno mismo. Nuestro cuerpo nota los efectos del sedentarismo que no es nada bueno para nadie.

Toma nota de esta lista de alimentos y empieza a cuidarte un poco más, escucha los consejos de una nutricionista.

Los 4 alimentos que ha dejado de consumir esta nutricionista

Uno de los primeros que cita esta nutricionista son los palitos de cangrejo, uno de los elementos que parece pescado, lo es, pero incluye las partes y los tipos de pescados menos apreciados. Se mezcla para formar una masa con algunos ingredientes perjudiciales, potenciadores del sabor y del color. De Cangrejo no tienen nada y tienen una cantidad de azúcar que no solo es perjudicial, sino que sumada al resto de los ingredientes no es nada bueno para la salud. Como todo en la vida, consumir de forma frecuente este alimento no es positivo, hacerlo de forma esporádica, no es tan malo.

Tampoco como galletas integrales, aunque lo ponga en el envase, tienen una cantidad muy baja de harina integral. Por lo que poco se diferencian de las demás, si le sumamos que se trata de un tipo de galleta que nos puede dar la sensación de que estamos comiendo algo saludable, al final podemos comer más galletas de las que deberíamos.

Las gelatinas no contienen ningún ingrediente de calidad, solo una gran cantidad de edulcorantes y colorantes, por lo que ha acabado aparcándolas. Son un alimento que va muy bien para hidratar a los más vulnerables, los ancianos y los niños, pero en mayores los efectos son mínimos. Más allá de ser un postre colorido que podemos combinar con fruta para que sea más fácil de comer, la aportación según esta nutricionista que realiza al cuerpo, hace que no sea muy recomendable comer este alimento.

Por último, los lácteos desnatados, quizás uno de los alimentos de esta lista que, a priori parecería más saludable, aunque si escuchamos a esta experta tiene su razón de ser no comerlos. La grasa de los lácteos que podemos consumir como enteros es una aportación positiva para nuestro cuerpo, algo que debemos tener en cuenta antes de optar por unos desnatados.

Tampoco consume zumos ya que al hacerlos se elimina toda la fibra de la fruta y nos quedamos solo con los azucares, algo que según esta experta no es nada bueno, sino más bien todo lo contrario.

Estos son los alimentos que ella ha optado por alejar de su dieta, aunque es su decisión, siempre podemos imitarla o buscar otras alternativas. En definitiva, cada uno acaba adaptando su dieta a lo que le pide su cuerpo y necesidades. No a todas las edades se come lo mismo.